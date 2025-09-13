Mas de 60 mil usuarios han utilizado transporte estudiantil

A un mes de haber iniciado operaciones, el programa de transporte estudiantil gratuito en Ramos Arizpe ha sido utilizado por más de 60 mil usuarios

informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó la amplia aceptación entre los estudiantes y el compromiso de su administración por mantener un servicio de calidad.

El edil relató que las unidades circulan con cupo lleno en horas pico, principalmente en la mañana, lo que refleja la demanda y el beneficio del programa.

“Esto es de ustedes, de los jóvenes y las familias; por eso es importante cuidarlo”, expresó al señalar que algunas incidencias menores han sido detectadas, como juegos indebidos dentro de las unidades.

Para garantizar el buen uso, el alcalde anunció que próximamente se implementará un sistema de credencialización de usuarios, acompañado de cámaras de seguridad instaladas en los camiones, con el fin de identificar responsabilidades en caso de daños y fortalecer la seguridad.

El edil recordó que todas las unidades están climatizadas y cuentan con espacio suficiente para brindar comodidad a los pasajeros. Subrayó que el municipio supervisa constantemente la operación, aplicando incluso 23 sanciones administrativas a choferes por incumplimientos menores, como no portar uniforme, con el objetivo de asegurar estándares de servicio.

Asimismo, señaló que la empresa encargada del transporte dispone de talleres propios, personal de respaldo y operadores capacitados, lo que garantiza continuidad en el servicio. “Tenemos unidades de sustitución para entrar de inmediato si alguna presenta fallas, porque lo más importante es que el servicio nunca se detenga”, puntualizó.

Finalmente, Gutiérrez invitó a regidores de Morena de Saltillo a subirse a las unidades y comprobar directamente la diferencia con el transporte anterior, reiterando que este programa es un beneficio directo para la economía de las familias y un ejemplo de coordinación para mejorar la movilidad en el municipio; lo anterior luego de que dicho grupo político votó en contra del proyecto del transporte público gratuito que se implementará en Saltillo.