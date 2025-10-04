Más de 60 escuelas del Sureste de Coahuila reciben mobiliario

Las autoridades estatales indicaron que esta primera entrega se replicará en otras regiones, de manera que más planteles puedan contar con espacios adecuados

Con una inversión estatal de 5.4 millones de pesos en su primera etapa, autoridades educativas iniciaron la entrega de mobiliario en instituciones de la Región Sureste de Coahuila, beneficiando a 61 planteles de nivel básico en zonas urbanas y rurales.

El profesor José Antonio Cepeda Ramírez, director de la Región Sur en Saltillo, explicó que esta acción forma parte de un programa impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el cual contempla una inversión total de 20 millones de pesos para fortalecer las condiciones de estudio en todo el estado.

“La visión del gobernador es que este beneficio llegue tanto al medio urbano como al medio rural, para que los niños y niñas del estado tengan mejores condiciones en su aprendizaje”, indicó Cepeda Ramírez.

En el Sureste, escuelas secundarias, primarias y telesecundarias han comenzado a recibir butacas, escritorios y otro mobiliario, lo que permitirá sustituir equipos en malas condiciones y mejorar el entorno escolar de miles de estudiantes.

Docentes y padres de familia expresaron su satisfacción con esta entrega.

“Ya teníamos muchos pupitres dañados, algunos con las patas rotas y otros que resultaban incómodos para los niños. Ahora con este mobiliario nuevo podemos darles un espacio digno para estudiar”, comentó la profesora Laura Hernández, de una primaria en Saltillo.

Por su parte, Karina Martínez, madre de familia de la misma institución, señaló que este tipo de apoyos generan confianza entre los padres.

“Como mamá me da tranquilidad saber que mis hijos están en un lugar más cómodo y seguro, porque muchas veces se lastimaban con los escritorios viejos. Con estas mejoras también se refleja que hay interés por la educación de nuestros hijos”.

Alumnos también compartieron su entusiasmo. “Se siente diferente entrar al salón y ver todo nuevo, dan más ganas de venir a la escuela”, dijo Diego, estudiante de sexto grado.

Las autoridades estatales indicaron que esta primera entrega se replicará en otras regiones, de manera que más planteles puedan contar con espacios adecuados que fortalezcan la formación académica de las y los estudiantes de Coahuila.