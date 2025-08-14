Más de 550 mujeres concluyen cursos para impulsar su economía

Más de 550 mujeres de distintas colonias de Saltillo concluyeron su capacitación en oficios como repostería, corte y confección, bisutería, aplicación de uñas

Más de 550 mujeres de distintas colonias de Saltillo concluyeron su capacitación en oficios como repostería, corte y confección, barbería, bisutería, aplicación de uñas, elaboración de productos de limpieza y computación básica, entre otros.

La formación fue impartida por el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Coahuila (ICATEC) y busca abrir oportunidades de empleo o emprendimiento a quienes participan. Con estas habilidades, las egresadas podrán generar ingresos propios o ampliar su actividad económica.

Además de la capital, en lo que va del año más de 2,000 mujeres en todo el estado han participado en programas similares, lo que refleja una demanda creciente por aprender oficios prácticos que fortalezcan la economía familiar.

Algunas de las participantes señalaron que esta preparación les permitirá iniciar pequeños negocios desde casa, ofrecer servicios a su comunidad o complementar sus ingresos actuales.

La entrega de constancias se realizó en un evento que reunió a las egresadas, quienes destacaron que estos cursos no solo les brindan herramientas de trabajo, sino también mayor seguridad y autonomía para enfrentar los retos económicos.