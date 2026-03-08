Más de 450 detenidos en operativos antialcohol en Saltillo

La Comisaría de Seguridad indicó que los operativos forman parte de una estrategia de prevención de accidentes que incluye campañas, filtros y pláticas

Más de 450 personas han sido detenidas en Saltillo este año durante operativos antialcohol implementados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la Subdirección de Tránsito municipal.

Detenciones por conducir en estado de ebriedad

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, precisó que las detenciones corresponden a conductores y motociclistas que manejaban en estado de ebriedad o consumían bebidas alcohólicas dentro de sus vehículos, garantizando la seguridad vial.

Operativos itinerantes y participación ciudadana

Los operativos antialcohol se realizan de lunes a domingo, de manera itinerante y aleatoria en distintos puntos de la ciudad, con la participación de elementos de Tránsito, médicos dictaminadores de la Dirección de Jueces Cívicos y, en ocasiones, observadores ciudadanos.

Multas y sanciones por conducir en ebriedad

Las multas por ebriedad incompleta ascienden a 100 UMAS (~11,731 pesos), mientras que por ebriedad completa alcanzan 200 UMAS (~23,472 pesos). En caso de no pagar, la sanción administrativa contempla hasta 36 horas de arresto.

Estrategia de prevención y concientización

La Comisaría de Seguridad indicó que los operativos forman parte de una estrategia de prevención de accidentes que incluye campañas de concientización, filtros en cruceros, operativos radar y pláticas en instituciones educativas, con el objetivo de reducir riesgos en las vialidades de Saltillo.