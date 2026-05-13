Más de 4,000 mujeres cursan universidad con beca Inspira Coahuila

Más de 4,300 mujeres de Coahuila cursan actualmente estudios universitarios a través de un programa de becas impulsado por Inspira Coahuila y Universidad CNCI

Más de 4,300 mujeres de Coahuila cursan actualmente estudios universitarios a través de un programa de becas impulsado por Inspira Coahuila y la Universidad CNCI, informó la presidenta honoraria de Inspira, Paola Rodríguez López, durante una sesión presencial realizada este martes con alumnas de la región sureste a la que acudieron 700 alumnas.

Durante el encuentro, Rodríguez López destacó que el objetivo del programa no solamente es facilitar el acceso a estudios profesionales, sino también fortalecer el desarrollo personal, emocional y económico de las participantes.

“Este es un programa integral que les servirá como mujer, como mamá y como profesionista”, expresó.

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila señaló que actualmente más de 530 mil mujeres forman parte del sistema educativo estatal, cifra que representa más del 50 por ciento de la matrícula educativa en Coahuila.

Indicó que el acceso a la educación continúa siendo una de las principales herramientas para enfrentar retos personales y construir mejores oportunidades para las familias coahuilenses.

Durante la sesión presencial, las participantes recibieron orientación académica relacionada con módulos, horarios, plataformas digitales y acompañamiento universitario, además de sus credenciales como estudiantes.

Asimismo, se desarrollaron actividades enfocadas en autocuidado y salud emocional, acompañadas por personal especializado en atención psicológica.

Paola Rodríguez explicó que las alumnas también tendrán acceso a acompañamiento socioemocional mediante herramientas digitales y atención psicológica permanente, con el objetivo de evitar que situaciones personales interfieran en la continuidad de sus estudios.

La presidenta honoraria de Inspira reconoció además el respaldo de la Universidad CNCI, institución con la que actualmente se desarrolla este esquema educativo dirigido a mujeres de distintas regiones del estado.

Finalmente, destacó que muchas de las participantes representan un ejemplo para sus hijas, hijos y familias al retomar o iniciar una carrera universitaria.