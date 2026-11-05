Más de 388 detenidos durante operativos de cateo en Coahuila

De acuerdo con el balance oficial, los cateos efectuados durante el año han permitido asegurar más de una tonelada de narcóticos, 233 armas y 292 inmuebles

Más de 388 personas han sido detenidas en Coahuila durante los 653 cateos realizados en lo que va de 2026, como parte de los operativos de seguridad que también han permitido asegurar drogas, armas e inmuebles en distintas regiones del estado.

Las cifras fueron presentadas durante la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en la que participaron representantes de corporaciones estatales y federales para evaluar los resultados de las acciones contra la delincuencia.

Balance de los aseguramientos en Coahuila

De acuerdo con el balance oficial, los cateos efectuados durante el año han permitido asegurar más de una tonelada de narcóticos, 233 armas y 292 inmuebles, como resultado de las intervenciones realizadas por las instituciones de seguridad.

Durante la reunión también se revisaron los operativos implementados con motivo de Halloween, Día de Muertos y el Rodeo Saltillo, los cuales concluyeron con saldo blanco, según el reporte de las autoridades.

Vigilancia decembrina y seguridad vial en Los Chorros

En cuanto a las próximas acciones, se informó que los dispositivos de vigilancia para las fiestas decembrinas y el programa Bienvenido Paisano comenzarán a finales de noviembre y permanecerán activos hasta los primeros días de enero de 2027.

El gobernador solicitó reforzar las labores de prevención y proximidad, además de ampliar el programa Vive Libre, Sin Drogas, dirigido a niñas, niños y adolescentes, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas en las distintas regiones de Coahuila.

Otro de los temas abordados fue la seguridad vial en el tramo Los Chorros de la carretera federal 57, donde representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales informaron sobre medidas para prevenir accidentes, mejorar la respuesta ante emergencias y reactivar las gestiones para rectificar el tramo carretero.

En la sesión también participó el general Miguel Ángel Aguirre, comandante de la XI Región Militar, quien se incorporó a los trabajos de coordinación entre las instituciones de seguridad que operan en la entidad.