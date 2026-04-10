Más de 371 mil adultos mayores reciben pensión en Coahuila

Este apoyo consiste en un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos, entregado de manera directa a través de tarjetas bancarias.

Más de 371 mil adultos mayores en Coahuila reciben actualmente la Pensión para el Bienestar, un programa que representa una inversión federal superior a los 2 mil 300 millones de pesos en la entidad.

¿En qué consiste la Pensión para el Bienestar?

Este apoyo consiste en un depósito bimestral de 6 mil 400 pesos, entregado de manera directa a través de tarjetas bancarias, lo que permite a los beneficiarios contar con un ingreso fijo para cubrir necesidades básicas.

Cobertura del programa en Coahuila

La cobertura del programa lo posiciona como uno de los principales esquemas de apoyo social en el estado, con presencia en las cinco regiones y alcance tanto en zonas urbanas como rurales.

¿Cómo se entregan los apoyos?

De acuerdo con autoridades federales, la distribución de los recursos se realiza mediante brigadas territoriales, lo que permite garantizar que los apoyos lleguen de forma directa y sin intermediarios a los beneficiarios.

En términos económicos, la dispersión de estos recursos también genera un impacto en el consumo local, al propiciar flujo constante en comunidades donde los adultos mayores destinan el apoyo principalmente a alimentos, medicamentos y servicios.