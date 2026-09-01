Más de 31 mil estudiantes regresan a clases en Ramos Arizpe

El ciclo escolar 2026-2027 comenzó en Ramos Arizpe con 31 mil 155 alumnos distribuidos en 175 planteles públicos y privados

Un total de 31 mil 155 estudiantes regresó este lunes a las aulas en Ramos Arizpe para iniciar el ciclo escolar 2026-2027, distribuidos en 175 planteles públicos y privados, desde educación inicial y especial hasta nivel universitario.

Como parte del arranque, el municipio contempla la entrega de 12 mil paquetes escolares para alumnos de primaria superior y secundaria, además de 50 mil cuadernos y 12 mil morrales.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estos apoyos buscan reducir parte del gasto que representa el regreso a clases para las familias del municipio.

Planteles eligen materiales y equipamiento

Durante una visita a la Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, en la colonia Manantiales del Valle, se retomó además el programa “En tu Escuela Tú Eliges”, mediante el cual cada plantel puede solicitar materiales o equipamiento de acuerdo con sus necesidades.

En ese plantel se realizaron las entregas número 62 y 63 del programa, correspondientes a los turnos matutino y vespertino, con una inversión conjunta de 100 mil pesos y beneficio para 652 estudiantes.

Entre los artículos entregados se encuentran minisplits, pintarrones, bocinas, equipo de sonido, dispensador de agua, extensiones y herramientas solicitadas por la comunidad escolar.

Gutiérrez Merino indicó que durante el nuevo ciclo continuarán también acciones de mantenimiento mediante “Enchúlame la Escuela”, así como la Ruta Estudiantil Gratuita y el transporte escolar destinado a alumnos de comunidades rurales.

“Tenemos un compromiso enorme con nuestros niños y jóvenes: queremos que encuentren aquí las herramientas para prepararse, cumplir sus metas y acceder mañana a empleos cada vez mejores”, expresó.

Distribuyen útiles y libros en los 38 municipios

En el arranque estuvo también José Antonio Gutiérrez Rodríguez, secretario de Finanzas de Coahuila, quien informó que el inicio del ciclo escolar se realiza en los 38 municipios acompañado de la distribución de útiles y libros de texto gratuitos.

Además de los apoyos materiales, las autoridades señalaron que durante el ciclo se mantendrán programas relacionados con enseñanza de inglés, educación dual, desarrollo socioemocional, conectividad, lectura, deporte y transporte escolar rural.