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Más de 300 madres celebran con lotería en Arteaga

Por: Antonio Herrera

11 Mayo 2026, 22:07

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El festejo reunió a las madres de la cabecera municipal en una tarde de convivencia, premios y dinámicas organizada por el regidor y empresario Jorge Rentería

Más de 300 madres celebran con lotería en Arteaga

Con la participación de más de 300 madres de familia de la cabecera municipal de Arteaga, Coahuila, la tarde de este lunes se llevó a cabo un festejo lleno de convivencia, alegría y tradición en el restaurante “Mi Pueblito”, donde la tradicional lotería mexicana fue la principal atracción del evento.

La invitación fue realizada por el empresario restaurantero y regidor del municipio, Jorge Rentería, quien a través de redes sociales convocó a las madres de familia para disfrutar de una tarde especial tras las celebraciones del Día de las Madres.

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La respuesta fue positiva y decenas de asistentes acudieron para relajarse, convivir y participar en las dinámicas organizadas durante el encuentro.

Durante el evento, varias asistentes resultaron ganadoras de premios al cantar “¡Buenas!”, mientras disfrutaban de un ambiente familiar y de amistad. Jorge Rentería destacó la importancia de reconocer y valorar a las madres no solo el 10 de mayo, sino los 365 días del año, asegurando que el festejo se realizó sin tintes partidistas y con el único propósito de brindarles un momento agradable y de convivencia.

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