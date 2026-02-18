Más de 29 mil trabajadores irían a paro nacional

La industria de la radio y la televisión en México se encuentra en estado de alerta máxima. Ante la falta de acuerdos en la revisión del Contrato Ley

La industria de la radio y la televisión en México se encuentra en estado de alerta máxima. Ante la falta de acuerdos en la revisión del Contrato Ley, más de 29 mil trabajadores sindicalizados en todo el país podrían iniciar una huelga nacional que obligaría a la suspensión inmediata de transmisiones.

El presidente de la [Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT)](https://cirt.mx/) en Coahuila, informó que el conflicto, originalmente programado para estallar a finales de enero, se mantiene vigente tras una prórroga que extiende el plazo de negociación durante el mes de febrero.

Impacto en las transmisiones

De no alcanzarse un acuerdo satisfactorio con los sindicatos STIRTT (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones) y SITATyR(Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio), el paro de labores sería total.

La parálisis en las negociaciones se debe principalmente a las recientes reformas en materia salarial y laboral. Los representantes de la industria señalan que el incremento a los salarios mínimos y la propuesta de reducción de la jornada a 40 horas representan un desafío financiero crítico para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector.

"Esta es una industria que opera 24/7. Cubrir estas nuevas disposiciones implica contratar más personal y una elevación de recursos que muchas empresas no pueden sostener actualmente", advirtió el líder local de la CIRT.

A pesar de la tensión, la directiva nacional de la CIRT ha manifestado que las pláticas en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral avanzan con el objetivo de proteger la estabilidad de la industria. Se espera que en los próximos días se logre un acuerdo definitivo que evite el estallido de la huelga y garantice la continuidad de los servicios de comunicación en todo el territorio mexicano.

PIZARRA:

• Alcance nacional: 29,000 trabajadores involucrados.

• Afectación local: En Coahuila, cerca de 100 estaciones de radio y canales de televisión con personal sindicalizado (aproximadamente 600 plazas) se verían obligados a salir del aire.

