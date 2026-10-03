Más de 250 mdp se destinarán a nuevas obras en Ramos Arizpe

Gutiérrez Merino aseguró que durante los próximos meses continuarán desarrollándose proyectos de distintas dimensiones en Ramos Arizpe

Más de 250 millones de pesos serán destinados a un nuevo paquete de obras públicas en Ramos Arizpe mediante la suma de recursos del Gobierno de Coahuila y del municipio, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El edil adelantó que será la próxima semana cuando, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se presente el programa de infraestructura que contempla proyectos de pavimentación, rehabilitación urbana, espacios deportivos y otras acciones comprometidas con diferentes sectores de la población.

Municipio busca concluir proyectos pendientes

Gutiérrez Merino señaló que su administración registra actualmente un cumplimiento de entre 80 y 85 por ciento de los compromisos establecidos, por lo que sostuvo reuniones con integrantes de su gabinete para identificar los proyectos pendientes y acelerar su ejecución.

Entre las acciones por desarrollar mencionó el Centro de Empoderamiento de la Mujer, trabajos de recarpeteo, construcción y rehabilitación de canchas deportivas, además de proyectos relacionados con compromisos adquiridos con los sectores deportivo y comercial.

El anuncio se realizó durante la supervisión de trabajos de infraestructura en los que se destinarán aproximadamente 300 mil pesos para sustituir drenaje y posteriormente rehabilitar el pavimento, intervención que beneficiará a alrededor de 400 familias.

El alcalde reconoció que los trabajos ocasionarán afectaciones temporales a vecinos y automovilistas, por lo que pidió comprensión durante su ejecución y destacó que las intervenciones buscan resolver necesidades de infraestructura y mejorar las condiciones de los sectores atendidos.

Gutiérrez Merino aseguró que durante los próximos meses continuarán desarrollándose proyectos de distintas dimensiones en Ramos Arizpe, con el objetivo de concluir los compromisos pendientes y ampliar la infraestructura urbana del municipio.