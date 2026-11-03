Más de 24 mil personas celebran Día de Muertos en Ramos Arizpe

La Plaza de Armas albergó la Feria del Tamal y Pan de Pulque del 30 de octubre al 1 de noviembre, impulsando las ventas de comerciantes.

Más de 24 mil personas asistieron al Festival de la Catrina, la callejoneada y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, celebrados durante tres días en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe, de acuerdo con el balance de asistencia reportado por el Gobierno Municipal.

Las actividades se desarrollaron del 30 de octubre al 1 de noviembre, con presentaciones musicales, bailables, altares de muertos y expresiones culturales relacionadas con las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.

Feria gastronómica e impacto comercial

La Feria del Tamal y Pan de Pulque fue uno de los principales atractivos de la celebración, con la participación de comerciantes y emprendedores que ofrecieron alimentos tradicionales de la región a las familias asistentes.

El encuentro gastronómico también representó una oportunidad comercial para los participantes, quienes aprovecharon la concentración de visitantes en el centro de la ciudad para promover sus productos.

Organización municipal y cierre de actividades

Como parte de la organización, empleados y funcionarios municipales participaron en la decoración y ambientación de la Plaza de Armas, donde se instalaron elementos alusivos al Día de Muertos.

La callejoneada y las actividades artísticas complementaron el programa, que reunió a familias de distintas edades durante las tres jornadas de celebración.

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe destacó la participación ciudadana y la actividad comercial generada durante el festival, que concluyó el domingo 1 de noviembre con una asistencia acumulada superior a las 24 mil personas.