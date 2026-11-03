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Más de 24 mil personas celebran Día de Muertos en Ramos Arizpe

Por: Christyan Estrada

02 Noviembre 2026, 18:12

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La Plaza de Armas albergó la Feria del Tamal y Pan de Pulque del 30 de octubre al 1 de noviembre, impulsando las ventas de comerciantes.

Más de 24 mil personas celebran Día de Muertos en Ramos Arizpe

Más de 24 mil personas asistieron al Festival de la Catrina, la callejoneada y la Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, celebrados durante tres días en la Plaza de Armas de Ramos Arizpe, de acuerdo con el balance de asistencia reportado por el Gobierno Municipal.

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Las actividades se desarrollaron del 30 de octubre al 1 de noviembre, con presentaciones musicales, bailables, altares de muertos y expresiones culturales relacionadas con las tradiciones mexicanas del Día de Muertos.

Feria gastronómica e impacto comercial

La Feria del Tamal y Pan de Pulque fue uno de los principales atractivos de la celebración, con la participación de comerciantes y emprendedores que ofrecieron alimentos tradicionales de la región a las familias asistentes.

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El encuentro gastronómico también representó una oportunidad comercial para los participantes, quienes aprovecharon la concentración de visitantes en el centro de la ciudad para promover sus productos.

Organización municipal y cierre de actividades

Como parte de la organización, empleados y funcionarios municipales participaron en la decoración y ambientación de la Plaza de Armas, donde se instalaron elementos alusivos al Día de Muertos.

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La callejoneada y las actividades artísticas complementaron el programa, que reunió a familias de distintas edades durante las tres jornadas de celebración.

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El Ayuntamiento de Ramos Arizpe destacó la participación ciudadana y la actividad comercial generada durante el festival, que concluyó el domingo 1 de noviembre con una asistencia acumulada superior a las 24 mil personas.

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