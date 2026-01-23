Más de 2 mil personas asisten a Mercado de a Peso en Ramos Arizpe

La alta demanda llevó a que el municipio implementara controles por persona para garantizar que el apoyo alcanzara al mayor número posible de habitantes.

Más de dos mil personas acudieron al arranque del Mercadito de a Peso en la colonia Villa Sol, en Ramos Arizpe, donde se distribuyeron alrededor de 25 toneladas de alimentos a un peso por pieza, beneficiando directamente a un número igual de

familias en una jornada que superó por mucho la expectativa inicial de asistencia.

Alta cantidad de asistentes al mercado

Desde temprana hora, familias de distintos sectores comenzaron a formarse para acceder a productos de la canasta básica como frutas, verduras y otros alimentos, lo que obligó a reforzar la logística y agilizar la atención para evitar largas esperas.

La alta demanda llevó a que el municipio implementara controles por persona para garantizar que el apoyo alcanzara al mayor número posible de habitantes.

Numerosos alimentos son vendidos

De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, en esta primera edición se ofertaron productos a un peso por pieza, con límites establecidos en artículos como tomate, cebolla, chile, limón, repollo, rábano, cilantro, acelga y otras verduras, además de diversos alimentos básicos.

El esquema permitió que la mayoría de los asistentes se llevara el paquete completo, con ajustes según la disponibilidad de cada producto.

El volumen total distribuido fue de aproximadamente 25 toneladas de alimentos, transportados en varios camiones, lo que representó uno de los mayores operativos de abasto social realizados en el municipio en lo que va del año.

Inicialmente, se tenía prevista la atención de cerca de mil personas; sin embargo, la respuesta ciudadana duplicó la cifra.

Amplia organización del municipio

El Mercadito de a Peso se realizó este jueves 22 de enero y estuvo dirigido exclusivamente a habitantes de Ramos Arizpe, por lo que se solicitó identificación oficial para verificar domicilio y evitar la reventa o el acceso de personas de otros municipios.

Asimismo, se prohibió la venta al mayoreo como medida para no afectar al comercio local.

Tras el resultado del arranque, el gobierno municipal informó que el programa tendrá continuidad en distintos sectores del municipio, con la meta de realizarlo de manera periódica y ampliar su cobertura territorial, como una medida de apoyo directo a la economía familiar ante la cuesta de enero y el contexto económico actual.