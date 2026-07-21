Más de 135 mil ciudadanos integran red de seguridad en Saltillo

Durante una gira de trabajo en la colonia La Aurora, el presidente municipal puso en funcionamiento una oficina móvil de atención y vigilancia

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La estrategia de seguridad basada en la participación ciudadana continúa fortaleciéndose en la capital coahuilense. El alcalde Javier Díaz González informó que más de 135 mil habitantes forman parte de una red de vigilancia organizada a través de más de 630 grupos de WhatsApp, mecanismo mediante el cual los vecinos reportan incidentes y mantienen comunicación directa con las autoridades para contribuir al cuidado de sus colonias.

El edil destacó que este modelo, impulsado desde la administración estatal por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha sido clave para consolidar a Saltillo como una de las ciudades con mejores indicadores de seguridad del país.

Instalan oficina móvil de atención y vigilancia

Durante una gira de trabajo en la colonia La Aurora, el presidente municipal puso en funcionamiento una oficina móvil de atención y vigilancia, instalada para acercar los servicios de seguridad a las familias del sector nororiente.

Explicó que este espacio permitirá recibir reportes, atender emergencias y reforzar la proximidad entre la ciudadanía y las corporaciones policiacas.

Además, recordó que la estrategia municipal se apoya en mil 393 cámaras urbanas, de las cuales 711 cuentan con reconocimiento facial, dos drones tácticos, 67 casetas de vigilancia y un ChatBot de Seguridad que complementa la atención ciudadana.

Rehabilitan la plaza pública Los Arcos

En el mismo evento, el alcalde reconoció la colaboración de la iniciativa privada, en particular de Grupo TSM, por participar en la rehabilitación de la plaza pública Los Arcos, donde fue instalada la nueva oficina móvil. Las obras contemplan mejoras en iluminación, mobiliario urbano, áreas verdes y la imagen del espacio público.