Mars fortalece oportunidades educativas para jóvenes

En el evento estuvieron presentes autoridades educativas, representantes empresariales y legisladores, además de estudiantes y directivos del plantel

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís destacó las oportunidades de desarrollo que existen actualmente para los jóvenes de Torreón y Coahuila, al encabezar este lunes el arranque del ciclo escolar 2026-2027 del CONALEP Torreón, donde también se realizó la entrega de libros de texto gratuitos y reconocimientos a estudiantes con los mejores promedios.

Destaca la educación como herramienta de transformación

Durante su mensaje, el edil exhortó a los estudiantes a aprovechar su preparación académica para alcanzar sus objetivos y construir su proyecto de vida en la región.

Señaló que la educación representa una de las principales herramientas para transformar la vida de las personas y resaltó que las instituciones educativas de Coahuila continúan formando jóvenes que posteriormente pueden incorporarse al sector productivo o continuar con sus estudios universitarios.

Seguridad e inversiones generan oportunidades para jóvenes

Riquelme Solís sostuvo que las condiciones de seguridad y estabilidad que prevalecen en Torreón y Coahuila han permitido generar nuevas inversiones, empleos y mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

En este sentido, destacó la coordinación que mantiene con el gobernador Manolo Jiménez para consolidar las condiciones que permitan a los jóvenes encontrar en su propia tierra opciones para desarrollarse profesionalmente y construir un futuro.

Finalmente, el alcalde reconoció el esfuerzo de madres y padres de familia para respaldar la educación de sus hijos y aseguró que su gobierno continuará trabajando para brindar condiciones de seguridad tanto en las actividades escolares como en los espacios de convivencia.

En el evento estuvieron presentes autoridades educativas, representantes empresariales y legisladores, además de estudiantes y directivos del plantel.