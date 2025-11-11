Margina Presupuesto de Egresos de la Federación a Coahuila

Diputadas priistas cuestionaron que no se contemplen rubros tan importantes como la salud y la seguridad, además de que el estado no recibe ningún tipo de ayuda

Diputadas priistas del Congreso estatal cuestionaron que el Presupuesto de Egresos de la Federación no contemple rubros tan importantes como la salud y la seguridad, y que además no apoyen a entidades como Coahuila, que se ha esforzado por ser uno de los estados más seguros del país y de los que más aportan a la federación.

Luz Elena Morales, presidenta de la Junta Local del Congreso, dijo que es preocupante que haya estados con recursos etiquetados y a otras entidades solo se les otorguen bolsas genéricas de recursos.

“Coahuila gracias al buen manejo y la recaudación puede en esta fórmula tener más participaciones, eso es punto y aparte. Lo que hay que ver son los proyectos que están etiquetados, los proyectos que pueden venir directo a los estados, y que para Coahuila no existen”.

Dijo que ello obliga a que se gestionen proyectos para Coahuila dependientes de los recursos que se entregan a las Secretarías y a las áreas del Gobierno federal, lo cual discrimina a los estados de oposición.

“Puede haber proyectos y puede haber presupuesto, sí, pero actualmente no está etiquetado. Hacen distinción porque hay estados que sí tienen presupuesto para carreteras, y hay estados con presupuestos etiquetados, pero a Coahuila lo dejaron fuera”.

Para Beatriz Fraustro Dávila, los recortes afectan áreas fundamentales como la seguridad y la salud, por lo que se está dejando a la deriva en ese sentido a muchas de las entidades federativas.