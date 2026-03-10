Marchas del 8M transcurrieron sin incidentes graves en Coahuila

El mandatario estatal explicó que, aunque durante las movilizaciones se realizaron pintas y expresiones de protesta, no se reportaron daños mayores

Las marchas realizadas en Coahuila con motivo del Día Internacional de la Mujer se desarrollaron sin incidentes graves, aunque se registraron pintas e intervenciones en espacios públicos durante las movilizaciones en distintos municipios del estado.

Autoridades reportan saldo sin incidentes graves

Tras la jornada de manifestaciones, autoridades municipales iniciaron trabajos para limpiar y restaurar áreas públicas, particularmente en zonas del centro de Saltillo, donde se realizaron las principales concentraciones.

Gobierno estatal destacó coordinación con colectivas

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que las movilizaciones transcurrieron en un ambiente de orden y que existió coordinación entre autoridades y colectivos participantes.

Indicó que previo a las marchas se mantuvo comunicación con diversos grupos de mujeres y colectivas, lo que permitió generar condiciones para que las manifestaciones se realizaran sin situaciones de riesgo para las participantes.

Reportan pintas durante manifestaciones

El mandatario estatal explicó que, aunque durante las movilizaciones se realizaron pintas y expresiones de protesta, no se reportaron daños mayores en edificios históricos ni situaciones de violencia.

Inician limpieza en zonas intervenidas

Finalmente, destacó que en municipios como Saltillo los equipos de servicios públicos comenzaron a trabajar de inmediato para atender los espacios intervenidos durante las marchas y mantener en buenas condiciones las áreas públicas.