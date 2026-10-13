Marcharán empleados del IMSS hacia zona Centro de Saltillo

La movilización comenzará a las 8:00 horas en el cruce de Venustiano Carranza y Luis Echeverría y tendrá como destino la Sección XII del sindicato

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una marcha este martes 13 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, desde la delegación del instituto, ubicada en el bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, hasta las instalaciones de la Sección XII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la calle Manuel Doblado, en la Zona Centro de Saltillo.

La movilización forma parte de las protestas contra el incremento salarial del 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS, distribuido en un 2.9% al salario tabular y un 3.9% en prestaciones, propuesta que será sometida a votación de los trabajadores el miércoles 14 de octubre.

Diana Rodríguez, enfermera del IMSS, explicó que los inconformes buscan un aumento mayor al salario base, al considerar insuficiente el porcentaje destinado directamente al sueldo de los empleados.

La trabajadora señaló que la manifestación también busca visibilizar las carencias de personal médico y de enfermería, medicamentos, equipo e infraestructura en las unidades del instituto en Saltillo, además de la sobrecarga laboral que enfrenta el personal.

La protesta se desarrollará en medio de movilizaciones similares en distintas entidades del país, luego de una reunión entre representantes de los trabajadores, la dirigencia sindical y autoridades de la Secretaría de Gobernación, en la que los inconformes no alcanzaron un acuerdo.

Rodríguez aseguró que los participantes mantienen un plantón mediante relevos para cumplir con sus jornadas laborales, sin suspender los servicios médicos ni cerrar unidades hospitalarias.

La enfermera recordó que en una movilización anterior participaron aproximadamente entre 50 y 60 trabajadores y convocó a sus compañeros a sumarse a la marcha de este martes.

El plantón continuará durante la consulta sindical del miércoles 14 de octubre, en la que los trabajadores decidirán mediante voto libre, personal, directo y secreto sobre el incremento salarial, con acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.