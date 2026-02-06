Marchan jubilados para exigir actualización de las pensiones

La manifestación tuvo como eje la exigencia de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, conforme a los principios constitucionales vigentes

Integrantes del Movimiento de Lucha por una Pensión Digna realizaron en Monclova una marcha pacífica para conmemorar el aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana y exigir la actualización de las pensiones que reciben adultos mayores.

La movilización fue encabezada por Raymundo Romo y tuvo como eje central la exigencia de ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas, conforme a los principios constitucionales vigentes.

El contingente estuvo integrado por personas jubiladas por invalidez, cesantía y vejez, quienes señalaron que los montos actuales de sus pensiones no garantizan una vida digna.

Durante la movilización, los participantes recordaron que la Constitución establece obligaciones claras para el Estado en materia de derechos humanos y seguridad social, las cuales, afirmaron, no se cumplen plenamente en el sistema de pensiones.

Movimiento exige cumplimiento constitucional

Durante la jornada, Raymundo Romo informó que el Movimiento de Lucha por una Pensión Digna entregará un nuevo documento dirigido directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Precisó que se trata del cuarto escrito presentado, luego de tres encuentros previos en los que se recibieron compromisos de apoyo. Indicó que el objetivo es obtener una respuesta concreta sobre fechas y acciones específicas.

Romo explicó que el documento plantea que la generación hoy pensionada contribuyó al desarrollo industrial y al crecimiento económico del país. Sin embargo, señaló que esos avances no se reflejan actualmente en sus ingresos.

Recordó que el artículo 123 constitucional establece que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer necesidades materiales, sociales y culturales de una familia, principio que, afirmó, no se refleja en las pensiones vigentes.

El dirigente también citó el artículo 168 de la Ley del Seguro Social, el cual establece que las pensiones por invalidez, cesantía y vejez no deben ser inferiores al salario mínimo.

Señaló que, aunque el IMSS argumenta modificaciones legales, estas no implican la cancelación total del derecho, sino un cambio en el mecanismo de actualización, ahora ligado a la inflación anual.

Señalan rezago en montos y solicitan revisión nacional

Romo detalló que el salario mínimo vigente es de 315 pesos diarios, mientras que muchas pensiones se calculan con bases históricas muy inferiores. Indicó que existen pensionados que reciben menos de tres mil pesos mensuales, mientras otros alcanzan apenas entre cuatro y cinco mil pesos. Estos montos, afirmó, quedan muy por debajo de la pensión mínima garantizada establecida para el presente año.

El documento dirigido al Ejecutivo federal solicita que se instruya al director general del IMSS, Zoé Robledo, a revisar de manera integral las pensiones más bajas a nivel nacional.

El planteamiento incluye que las delegaciones y subdelegaciones del instituto analicen expedientes rezagados y ajusten los montos conforme a la ley vigente y a los principios constitucionales.

En el marco del aniversario constitucional, el Movimiento de Lucha por una Pensión Digna sostuvo que existen violaciones a los derechos humanos de los adultos mayores. Romo señaló que, durante el proceso de exigencia, han fallecido varios integrantes del movimiento, situación que atribuyó a la falta de recursos para atender enfermedades y gastos básicos.

Añadió que la demanda se fundamenta en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por México.