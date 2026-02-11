Maratónica jornada en módulos del INE en Coahuila

Desde temprana hora, largas filas comenzaron a formarse en distintos puntos del estado, principalmente por personas que dejaron el trámite para el último día

Tal como se había advertido con anticipación, este lunes se registró una intensa afluencia de ciudadanos en los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, al vencer el plazo para realizar trámites como cambios de domicilio, inscripción por primera vez y renovación de la credencial para votar.

Desde temprana hora, largas filas comenzaron a formarse en distintos puntos del estado, principalmente por personas que dejaron el trámite para el último día.

De acuerdo con testimonios de los asistentes, los tiempos de espera oscilaron entre dos y tres horas para poder ser atendidos, debido a la alta demanda y al número limitado de citas disponibles.

La jornada se extendió de manera extraordinaria, ya que los módulos permanecieron abiertos hasta la medianoche con el objetivo de atender al último ciudadano formado, en cumplimiento con los lineamientos establecidos para este cierre de plazo.

Autoridades electorales recordaron que, quienes no lograron realizar su trámite a tiempo, únicamente podrán solicitar la reposición de la credencial en caso de extravío.

Cualquier otro movimiento, como cambio de datos o renovación, deberá esperar hasta después de la jornada electoral programada para el mes de junio, por lo que se exhortó a la población a mantenerse informada y anticipar sus trámites en futuros procesos.