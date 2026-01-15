Mantienen vigente producción de la cera de candelilla

Más de un centenar de familias siguen dependiendo directa o indirectamente de la candelilla como una fuente de ingreso complementaria en Ramos Arizpe

Aunque ya no tiene el auge de décadas pasadas, la extracción y producción de la cera de candelilla continúa vigente como una actividad agrícola clave para decenas de familias en la zona rural de Ramos Arizpe, principalmente en ejidos ubicados en el Cañón de Hipólito, Coloradas, Nuevo Yucatán y Tuxtepec.

De acuerdo con Maribel Marty Garza, secretaría de Desarrollo Rural, actualmente son menos los ejidos dedicados a esta labor, sin embargo, más de un centenar de familias siguen dependiendo directa o indirectamente de la candelilla como una fuente de ingreso complementaria, especialmente en comunidades donde las opciones productivas son limitadas.

Explicó que uno de los avances más relevantes en los últimos años ha sido la regularización de los productores del ejido Cañón de Hipólito, quienes ya cuentan con las guías necesarias para la venta de la cera, sin intermediarios conocidos popularmente como “coyotes”, lo que les permite obtener mejores precios por su producto.

Destacó también el caso del ejido Coloradas, donde un grupo de productores, encabezado por una joven emprendedora, logró integrarse a una organización formal, obtener certificaciones y comenzar la elaboración de velas y otros productos derivados de la cera de candelilla, algunos de los cuales ya cuentan con proyección fuera del país.

Añadió que el municipio ha servido como enlace entre los productores y dependencias federales como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), lo que ha permitido gestionar apoyos y proyectos productivos.

En el ejido Hipólito, por ejemplo, se consolidó recientemente una cooperativa que ya dispone de maquinaria para procesar la cera y que además ha diversificado su actividad con la producción de orégano y aceite de orégano.

Finalmente, señaló que la candelilla sigue representando una actividad con valor económico, cultural y ambiental, al formar parte de las tradiciones productivas del semidesierto coahuilense y contribuir al sustento de familias rurales en Ramos Arizpe.