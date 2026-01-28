Mantienen la guardia en la región centro por frente frío 30

De acuerdo con el alcalde, Carlos Villarreal, de momento se reporta saldo blanco, gracias a las acciones preventivas implementadas para proteger a la población

Autoridades municipales de Monclova mantienen vigilancia permanente en la región Centro de Coahuila ante las afectaciones provocadas por el frente frío número 30, el cual ha generado bajas temperaturas en los últimos días.

De acuerdo con el alcalde Carlos Villarreal, hasta el momento se reporta saldo blanco, gracias a las acciones preventivas implementadas para proteger a la población más vulnerable.

El edil informó que realizó un recorrido por el albergue principal habilitado en las instalaciones de Bomberos, donde en coordinación con Esra Ibn Cavazos, de Mejora Coahuila, y Gabriel Elizondo Pérez, se brindó atención a entre 10 y 15 personas durante el fin de semana.

Estas acciones forman parte de la estrategia para resguardar a quienes se encuentran en situación de riesgo ante las condiciones climáticas extremas que han afectado a la ciudad.

Villarreal destacó que, en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Protección Civil, el Ejército y diversas dependencias estatales y municipales, desde el inicio del invierno se puso en marcha el Operativo Abrigo.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de emergencia o personas que requieran apoyo al número 911, a fin de canalizar la atención de manera oportuna.

Refuerzan atención a población vulnerable

Las autoridades estatales mantienen activos los albergues en diversas regiones de Coahuila ante la permanencia del frente frío número 30, que continúa generando temperaturas bajas en gran parte del estado.

El titular de Protección Civil, Ramiro Durán García, señaló que estas acciones buscan proteger principalmente a las personas más vulnerables, entre ellas quienes se encuentran en situación de calle y los migrantes que transitan por la entidad.

El funcionario explicó que, además de estos sectores, también se brinda apoyo a familias que habitan en zonas marginadas, donde las condiciones económicas y de vivienda incrementan el riesgo durante la temporada invernal. Indicó que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, ya que muchas personas han aceptado acudir a los refugios temporales habilitados para enfrentar el frío.

No obstante, Durán García lamentó que en días recientes, en el municipio de Torreón, una persona en situación de calle fuera localizada sin vida, hecho que subraya la gravedad de las bajas temperaturas.

Ante esta situación, afirmó que las autoridades estatales y municipales no bajarán la guardia y continuarán reforzando las medidas preventivas para evitar más pérdidas humanas.