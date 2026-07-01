Mantienen casi 60 impugnaciones por la elección de diputados

La magistrada también explicó que el proceso de fiscalización del INE podría convertirse en un elemento importante dentro de algunos expedientes.

El Tribunal Electoral de Coahuila mantiene en análisis cerca de 60 medios de impugnación relacionados con los resultados de la elección de diputados locales, por lo que aún no existe una resolución de fondo sobre los cómputos distritales que fueron controvertidos por distintos partidos políticos.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Coahuila, Karla Verónica Félix Neira, informó que durante la sesión celebrada este lunes únicamente se resolvieron dos asuntos distintos a las impugnaciones electorales, por lo que los recursos contra los resultados de la elección continúan en etapa de sustanciación.

“Aún tenemos casi como unos 60 medios de impugnación en contra de los resultados de los cómputos distritales de diversos partidos. Eso está en trámite todavía”, señaló.

Explicó que uno de los asuntos resueltos correspondió a un juicio acumulado promovido por militantes de Morena y de Nuevas Ideas, quienes reclamaban presuntas violaciones a las normas estatutarias de sus partidos, mientras que el segundo fue una demanda del Partido Verde Ecologista de México, la cual fue desechada al haber sido presentada sin firma.

Precisó que, en los casos de Morena y Nuevas Ideas, el Tribunal determinó que primero deberán pronunciarse las instancias de justicia interna de cada partido y, únicamente si los promoventes no quedan conformes con esa resolución, podrán acudir nuevamente al órgano jurisdiccional.

Respecto a las impugnaciones contra la elección de diputados locales, explicó que el Tribunal aún debe desahogar el procedimiento legal antes de emitir una resolución.

“Necesitamos analizar todas las pruebas que ofrecieron las partes; algunas hay que requerirlas a algunas autoridades y otras ya fueron aportadas”, indicó.

Félix Neira aclaró que, por el momento, los resultados de la elección permanecen sin modificaciones, aunque ello no significa que el proceso jurisdiccional haya concluido.

“Hasta ahorita queda firme cómo está, hasta en tanto se resuelvan esos medios”, comentó. Agregó que, si las impugnaciones no prosperan, los resultados permanecerán sin cambios; de lo contrario, el Tribunal realizará las determinaciones que correspondan conforme a derecho.

La magistrada también explicó que el proceso de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) podría convertirse en un elemento importante dentro de algunos expedientes, ya que esa autoridad es la única facultada para revisar los informes de ingresos y gastos de campaña y determinar si existió un eventual rebase de topes.

Detalló que el INE revisa la información reportada por partidos y candidatos, la contrasta con las verificaciones realizadas durante las campañas y posteriormente emite un dictamen consolidado, el cual aporta certeza cuando alguno de los medios de impugnación reclama un posible rebase de gastos de campaña.

Finalmente, indicó que una vez que el Tribunal Electoral de Coahuila resuelva la totalidad de las impugnaciones, las partes que continúen inconformes podrán recurrir a las instancias federales para continuar con la cadena de impugnación prevista por la legislación electoral.