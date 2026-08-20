Mantienen alerta en límites con NL por reporte de civiles armados

La FGE informó que hubo una persecución a distancia tras un reporte de hombres armados, pero no confirmó disparos, heridos ni detenidos

La Fiscalía General del Estado (FGE) descartó que se haya registrado un enfrentamiento entre policías y civiles armados en los límites de Coahuila y Nuevo León, tras un reporte ocurrido el martes en el municipio de Juárez. Las corporaciones de seguridad mantienen vigilancia reforzada luego de una persecución a distancia y recorridos de búsqueda realizados en brechas cercanas a Anáhuac.

El operativo comenzó alrededor de las 13:30 horas, después de que ciudadanos reportaron la presencia de presuntas camionetas con personas armadas en las inmediaciones de la presa Don Martín. Policías estatales y de investigación acudieron al sector, activaron el código rojo y desplegaron unidades de las regiones Carbonífera, Norte y Centro.

FGE mantiene búsqueda en brechas de Juárez

La FGE informó que durante la movilización no se confirmaron disparos, personas lesionadas ni detenidos. La persecución se desarrolló a distancia y posteriormente los elementos de seguridad realizaron recorridos por caminos rurales para tratar de localizar a los ocupantes de los vehículos reportados.

En el operativo participaron elementos de la Policía de Acción y Reacción, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Estatal, además de corporaciones federales. Durante las labores fue localizada una camioneta Dodge RAM gris, de modelo reciente, abandonada y con daños en uno de sus neumáticos.

Las autoridades señalaron que hasta la última actualización no habían encontrado armas dentro del perímetro establecido para la búsqueda. La vigilancia continuó en los caminos y zonas rurales que conectan a Juárez con Anáhuac, Nuevo León, ante la posibilidad de que los sospechosos utilizaran brechas para desplazarse.

Refuerzan vigilancia en límites de Coahuila y Nuevo León

El despliegue de seguridad también alcanzó sectores de las regiones Norte y Centro de Coahuila, principalmente en puntos de conexión con la Región Carbonífera. Durante los recorridos fueron detectados ponchallantas que ocasionaron daños a algunas unidades oficiales, aunque no se informó cuántos vehículos resultaron afectados.

La FGE reiteró que los hechos corresponden a una persecución a distancia y un operativo de búsqueda, no a un enfrentamiento armado. Las corporaciones estatales y federales mantienen presencia preventiva en brechas y caminos rurales de Juárez y zonas limítrofes con Nuevo León.