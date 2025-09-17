Mantiene Servicios Públicos limpio Saltillo durante festejos

Trabajadores estuvieron presentes antes, durante y después del evento del Grito para asegurar que el área se mantuviera en óptimas condiciones

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Saltillo, Coahuila, se mantiene limpia y en orden pese a las celebraciones patrias, gracias al esfuerzo continuo del personal de Servicios Primarios.

Aníbal Soberón, funcionario del área, informó que durante los festejos del Grito de Independencia, trabajadores estuvieron presentes antes, durante y después del evento para asegurar que el área se mantuviera en óptimas condiciones.

Asimismo, durante la mañana del desfile cívico-militar, se desplegó personal adicional para reforzar las labores de limpieza en el centro de la ciudad.

Estas acciones permitieron que miles de asistentes disfrutaran de los eventos en un entorno limpio y seguro, reflejando el compromiso del municipio con la buena imagen urbana y la salud pública.

El servicio de recolección de basura también se mantuvo sin interrupciones en las colonias, incluso durante los días de asueto.

Con ello, se garantizó que la capital de Coahuila continuara limpia y ordenada, reforzando el trabajo diario que realiza el personal de Servicios Primarios en beneficio de todos los saltillenses.