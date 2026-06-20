Mantiene Saltillo ocupación hotelera habitual

Enrique López, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, señaló que la ocupación hotelera se mantiene entre el 50 y 60 por ciento

A pesar de la expectativa generada por la Copa Mundial de Futbol 2026, Saltillo no ha registrado un incremento significativo en la ocupación hotelera, ya que gran parte de los visitantes que llegan a la región realizan recorridos turísticos durante el día y regresan a Monterrey para pernoctar.

Así lo informó Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, quien señaló que la ocupación hotelera en la capital coahuilense se mantiene entre el 50 y 60 por ciento, niveles considerados normales para esta época del año.

“Sí estamos teniendo visitas en la ciudad, pero no hemos tenido el alojamiento. Vienen, van a los museos, van a los viñedos y se regresan. El reto es que se queden aquí con nosotros”, explicó.

El dirigente destacó que Monterrey sí ha recibido una mayor afluencia de visitantes vinculados al Mundial, aunque incluso en la sede mundialista la ocupación hotelera se encuentra entre el 60 y 70 por ciento, por debajo de las expectativas iniciales que contemplaban niveles cercanos al 100 por ciento.

López Aguirre consideró que uno de los factores que influyó fue que muchos viajeros y organizadores de eventos pospusieron actividades ante la percepción de que Saltillo y Monterrey estarían completamente saturados durante las primeras semanas del torneo.

“A mucha gente le dijimos que Saltillo y Monterrey iban a estar llenos y hubo quienes desplazaron sus viajes para otros meses. Aun así tuvimos una buena ocupación”, comentó.

El presidente de la OCV señaló que actualmente el principal motor de la ocupación hotelera continúa siendo el turismo de negocios, mientras que el turismo relacionado con el Mundial ha tenido una participación menor a la prevista.

No obstante, aseguró que la estrategia de promoción conjunta emprendida con operadores turísticos, viñedos, museos y prestadores de servicios permitió fortalecer la oferta regional y sentar las bases para atraer visitantes más allá del evento deportivo.

En ese sentido, destacó que la prioridad es aprovechar la visibilidad obtenida durante el Mundial para impulsar futuros eventos internacionales, entre ellos el Foro Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas que se realizará en Saltillo durante octubre.

Respecto a la derrama económica, indicó que durante el primer semestre del año el sector turístico ha generado entre 70 y 90 millones de pesos mensuales, mientras que para la segunda mitad de 2026 se espera alcanzar ingresos de entre 100 y 120 millones de pesos por mes.

“Lo importante es lo que sigue después del Mundial. Ya estamos listos para los congresos y eventos que vienen, porque ahí está la oportunidad de seguir creciendo”, concluyó.