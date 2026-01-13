Mantiene frente frío 27 lluvia y neblina en Arteaga

Protección Civil reiteró que no ha sido necesario cerrar vialidades ni activar rutas alternas, y que hasta ahora se mantiene saldo blanco

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Las condiciones provocadas por el frente frío número 27 se mantienen sin variaciones este lunes 12 de enero en Arteaga, con presencia de lluvia intermitente, neblina densa y bajas temperaturas, sin que hasta el momento se confirme la caída de nieve o aguanieve en la zona urbana ni en carreteras del municipio.

Leonel Martínez, director de Protección Civil, informó que no existen reportes oficiales de nevadas y que, aunque continúan circulando imágenes en redes sociales sobre posible aguanieve en puntos altos de la sierra, no han podido corroborarse debido a la baja visibilidad que persiste por la neblina.

Durante la mañana y primeras horas de este lunes se mantuvo reducción de visibilidad en el tramo de Los Chorros hacia la cabecera municipal, así como en cañones de la Sierra de Arteaga, entre ellos San Antonio y Mesa de las Tablas, donde el frío se ha intensificado, aunque sin formación de hielo sobre la carpeta asfáltica.

Protección Civil reiteró que no ha sido necesario cerrar vialidades ni activar rutas alternas, y que hasta ahora se mantiene saldo blanco, pese a la afluencia de visitantes en zonas serranas durante el fin de semana y este inicio de semana.

En cuanto a la atención a personas en situación vulnerable, se informó que los refugios temporales continúan habilitados de manera preventiva, aunque hasta este lunes ninguna persona ha solicitado ingreso.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente y exhortaron a la población a conducir con precaución, especialmente en zonas con neblina, y a respetar las áreas naturales mientras continúan las condiciones invernales en la región.