Mantiene clases vespertinas en primaria tras caso de techumbre

Autoridades indicaron que la suspensión parcial responde a un tema de seguridad relacionado con las obras en la techumbre del plantel

La Secretaría de Educación del Estado (SEDU) confirmó que las clases en la escuela primaria Dolores Jiménez Muro, ubicada en la colonia Parajes de los Pinos, solo se suspendieron en el turno matutino, mientras que las actividades se mantienen con normalidad por la tarde, informó José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social de Ramos Arizpe.

El funcionario explicó que la suspensión parcial responde a un tema de seguridad relacionado con las obras en la techumbre del plantel, pero aclaró que el área de trabajo se encuentra completamente aislada y cumple con los lineamientos del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

“Es un tema completamente de la Secretaría. En el turno matutino se suspenden las clases, pero en el vespertino se siguen llevando a cabo. El área está resguardada totalmente porque así lo marcan las normas del ICIFED”, señaló García Zertuche.

El director municipal enfatizó que la techumbre en construcción cumple con las medidas de aislamiento, utilizando tablas y triplay de gran tamaño para delimitar el perímetro de seguridad. Recordó que esta obra no representa riesgo para la comunidad escolar, a diferencia de incidentes ocurridos en otros municipios.

“Aquí sí está aislado y ya están trabajando de forma segura, lo que marca la norma. El tema de suspensión de clases es una decisión directa del plantel y de la Secretaría de Educación”, puntualizó.

Sobre la inquietud de algunos padres por la entrada y salida de material de construcción, García Zertuche explicó que el plantel cuenta con una puerta alterna habilitada exclusivamente para proveedores, lo que evita interferencias con el acceso principal de los estudiantes.

“Tienen una puerta aledaña para insumos y entiendo que el material pesado se mueve en ciertas horas del día. Protección Civil está verificando las condiciones; nosotros damos seguimiento administrativo”, añadió.

La autoridad local reiteró que la determinación de reanudar las clases matutinas dependerá directamente de la evaluación técnica del plantel educativo y la SEDU, una vez que se garantice la seguridad total de las obras.

Esta actualización se da luego de que, el pasado viernes, padres de familia denunciaron riesgos en la construcción de la techumbre y la presencia de maquinaria pesada dentro del plantel, lo que llevó a la suspensión temporal de actividades.

En abril pasado, el mismo grupo de padres se había manifestado para exigir la revisión de la estructura levantada por la empresa CORSA, la cual fue entregada durante la administración del exalcalde Ramón Oceguera Rodríguez, con una inversión de más de 350 mil pesos, y sin supervisión directa del ICIFED.

Con los nuevos trabajos bajo supervisión de Protección Civil y SEDU, el municipio de Ramos Arizpe asegura que las actividades educativas continúan con normalidad en el turno vespertino, mientras se determina la fecha de reanudación matutina.