Mantiene autoridades de Saltillo operativo por constantes lluvias

Por: Antonio Herrera 03 Octubre 2026, 10:33 Compartir

Autoridades de Saltillo mantienen vigilancia en vialidades por las lluvias intensas del frente frío y realizan recorridos preventivos para atender emergencias.

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Ante las lluvias intensas que se han presentado en Saltillo por el frente frío, autoridades municipales mantienen vigilancia especial en las principales vialidades de la ciudad, con recorridos preventivos para reducir riesgos y atender posibles emergencias relacionadas con las condiciones climáticas. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, informó que por instrucción del alcalde Javier Díaz González se mantiene desplegado personal en distintos sectores, mediante operativos carrusel y en coordinación con Protección Civil Municipal y otras dependencias. Como parte de las medidas preventivas, permanece cerrado el vado del bulevar José Musa de León para evitar que automovilistas queden atrapados por el nivel del agua. Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y evitar cruzar vados o zonas inundadas, tanto en vehículo como a pie. Para solicitar auxilio están disponibles el 9-1-1, la línea de la Policía Municipal 414-11-14, el Chatbot Saltillo 844-893-09-09 y los grupos ciudadanos de WhatsApp.