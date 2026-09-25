Mantiene a Liliana `N´ en prisión, acusada de maltrato animal

La imputada por el deceso de la mascota permanecerá en el centro penitenciario hasta que un juez defina su situación jurídica.

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Liliana "N", acusada por el presunto maltrato y muerte de su perro Rocky, de la raza gran pirineo, continuará en prisión, luego de que una de las audiencias previstas para este jueves fuera pospuesta.

El presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, confirmó que, pese a la suspensión de la audiencia, la imputada permanecerá privada de la libertad hasta que se lleve a cabo una nueva audiencia y se determine su situación jurídica.

El caso generó manifestaciones durante la mañana de este jueves, debido a la posibilidad de que Liliana pudiera recuperar su libertad. La audiencia, sin embargo, fue suspendida, por lo que no se concretó ninguna determinación en ese sentido.

Liliana "N" enfrenta un proceso relacionado con la muerte de Rocky, quien presuntamente sufrió graves heridas luego de ser arrastrado por el vehículo que ella conducía.

Cuestionada sobre versiones de que la defensa estaría argumentando presuntos problemas de salud mental para solicitar que Liliana fuera ingresada a un centro especializado y dejara la prisión, Mery Ayup señaló que, por tratarse de un asunto relacionado con la investigación, se reservaba el derecho de proporcionar información al respecto.