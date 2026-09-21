Mantendrán operativos de seguridad y orden en Saltillo

Entre las medidas se encuentran los recorridos para evitar el consumo de alcohol en la vía pública, así como la vigilancia en bares y cantinas

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Los operativos de seguridad y prevención continuarán de manera permanente en Saltillo, advirtió el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho, quien señaló que las acciones buscan mantener el orden y prevenir situaciones que puedan representar un riesgo para la población.

Entre las medidas se encuentran los recorridos para evitar el consumo de alcohol en la vía pública, así como la vigilancia en bares y cantinas.

Reforzarán operativos dirigidos a motociclistas

Saracho explicó que también se mantendrán los operativos dirigidos a motociclistas, principalmente para verificar que porten casco, placas y licencia de conducir.

A estas acciones se suman revisiones relacionadas con el depósito irregular de escombro, con el objetivo de mantener espacios públicos en mejores condiciones y evitar conductas que puedan generar problemas para los ciudadanos.

Acciones buscan prevenir riesgos en Saltillo

El funcionario municipal destacó que estas acciones tienen un carácter principalmente preventivo y forman parte de la estrategia para reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Señaló que la intención es mantener presencia de las autoridades y evitar que algunas personas incurran en conductas que alteren el orden o pongan en riesgo a terceros.