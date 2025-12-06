Manolo y García Harfuch refuerzan la seguridad en Coahuila

El gobernador y el secretario de seguridad acordaron reforzar operativos coordinados para mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros del país.

En un encuentro de trabajo realizado este viernes 5 de diciembre, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, con el propósito de fortalecer las acciones coordinadas que mantienen al estado entre los más seguros del país.

Durante la mesa de análisis, ambas autoridades revisaron los indicadores con los que cerrará el año en materia de seguridad, tanto a nivel estatal como federal, y confirmaron que los resultados favorables son consecuencia directa de la colaboración permanente entre instituciones.

Jiménez Salinas refrendó su disposición para continuar trabajando en conjunto con la Federación en operativos, programas y estrategias enfocadas en proteger a las familias coahuilenses y robustecer el blindaje del estado. Por su parte, García Harfuch destacó la importancia de mantener comunicación cercana y acciones conjuntas, especialmente en regiones estratégicas.

El acuerdo central fue mantener y ampliar los operativos coordinados que han permitido que Coahuila se consolide como el segundo estado más seguro del país, según los reportes nacionales más recientes.

Ambas partes coincidieron en que la continuidad de esta colaboración será clave para enfrentar retos regionales, preservar los resultados obtenidos y fortalecer la seguridad durante el próximo año.