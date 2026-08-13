Manolo planteará a legisladores recursos para municipios

Buscarán recursos federales para la ampliación de la carretera Saltillo-Monclova y obras clave de infraestructura en todo el estado.

Coahuila buscará asegurar recursos dentro del presupuesto federal de 2027 para fortalecer la seguridad, apoyar obras y servicios municipales y mantener proyectos carreteros considerados prioritarios para el estado, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante una entrevista, el mandatario adelantó que sostendrá reuniones con diputados y con el senador Gabriel Elizondo para presentar las necesidades que Coahuila pretende colocar dentro de la discusión presupuestal.

Entre las prioridades mencionó recursos para seguridad, además de partidas que permitan a los municipios desarrollar obras y mantener servicios para la población.

Jiménez también señaló la necesidad de garantizar recursos para proyectos de responsabilidad federal, entre ellos la carretera Saltillo-Monclova y trabajos relacionados con Los Chorros.

El gobernador indicó además que Coahuila tiene proyectada la construcción de tres o cuatro cuarteles adicionales de la Marina y de la Policía Estatal.

Jiménez sostuvo que la intención es trabajar con los representantes de Coahuila en el Congreso para que las necesidades del estado sean consideradas durante la integración del presupuesto del próximo año.