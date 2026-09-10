Manolo participa entre los 300 líderes más influyentes de México

Durante el encuentro nacional organizado por Líderes Mexicanos, Manolo Jiménez destacó la creciente inversión en el estado de Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, participó en el encuentro anual de “Los 300 líderes más influyentes de México”, donde expuso la estrategia estatal de seguridad, inversión y competitividad ante empresarios, directivos, periodistas y representantes de distintos sectores del país.

Durante su participación, Jiménez Salinas señaló que la seguridad es uno de los principales factores para generar certeza, atraer nuevas inversiones y fortalecer el empleo en la entidad.

El mandatario destacó que Coahuila ha destinado más de 7 mil 500 millones de pesos en seguridad, mediante acciones enfocadas en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

A partir de ese esquema, sostuvo que el Estado ha buscado mantener condiciones de estabilidad para consolidarse como uno de los principales polos industriales del país.

“Seguridad, Estado de derecho y estabilidad laboral” forman parte, dijo, de la ecuación que permite a Coahuila competir por nuevos proyectos de inversión.

Jiménez Salinas también resaltó la posición del Estado dentro de los sectores automotriz y de autopartes.

“Coahuila no solo es el principal productor de vehículos del país, sino también uno de los principales productores de autopartes”, afirmó.

El gobernador señaló que el reto no se limita a atraer empresas, sino a impulsar inversiones capaces de competir por talento y ofrecer mejores salarios, prestaciones y oportunidades de crecimiento.

Durante el encuentro también habló de estrategias de formación vinculadas con la industria, como la educación dual y el programa Level Up para fortalecer el dominio del inglés entre jóvenes.

Jiménez Salinas explicó que su modelo de trabajo se basa en la coordinación entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.

“La fórmula que hemos implementado ha sido trabajo en equipo: ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada y gobierno”, expresó.

En el encuentro de los 300 líderes más influyentes de México participaron figuras de los sectores empresarial, financiero, deportivo, periodístico, cultural y social.

Para Coahuila, la presencia en este foro también representa una plataforma para promover al estado ante tomadores de decisiones y fortalecer vínculos con actores estratégicos a nivel nacional.