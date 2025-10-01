Manolo Jiménez viaja a Texas para fortalecer alianzas

El gobernador Jiménez realiza gira en Texas para impulsar inversión, turismo y seguridad, destacando finanzas sanas y proyectos estratégicos.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció que este miércoles viajará a Texas para encabezar una gira estratégica de promoción económica, turística y en materia de seguridad, con reuniones con el gobernador Greg Abbott, empresarios y representantes de distintos sectores productivos.

“Mañana me voy a Texas, tenemos reuniones con el equipo del gobernador Abbott, con empresarios y vamos en una gira también de promoción turística para promocionar la ruta Vinos & Dinos y el Rodeo Saltillo”, declaró el mandatario.

Jiménez destacó la relevancia estratégica del estado vecino: “Texas, si fuera un país, sería la sexta economía del mundo; hay mucho que hacer ahí”, señaló al anticipar una agenda amplia que incluirá actividades en materia de inversión y cooperación internacional.

La visita se desarrolla en un contexto favorable para la entidad, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó a Coahuila en semáforo verde en materia de endeudamiento, tras años en rojo y naranja.

“Hoy en día aparecemos en semáforo verde, eso quiere decir que estamos pagando en tiempo y forma, que hay suficiente flujo para hacerlo y que estamos cumpliendo con los proveedores”, explicó Jiménez. Agregó que su gobierno ha sido responsable en el manejo de las finanzas: “Desde que iniciamos hemos ido saneando las finanzas, hemos sido responsables y esperamos a mitad del sexenio ser autosuficientes”.

El gobernador destacó que este reconocimiento permite acceder a mejores condiciones de financiamiento y renegociación de créditos, lo que asegura la continuidad de proyectos estratégicos como el transporte público gratuito “Aquí Vamos Gratis”, que, subrayó, cuenta con recursos etiquetados desde inicios de año.

Finalmente, recordó que su administración trabaja bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas: “Tenemos un gobierno bien administrado, organizado, con consejos ciudadanos que tienen acceso a los ingresos, egresos, compras y licitaciones; hasta el último centavo lo destinamos a las prioridades de la gente”.