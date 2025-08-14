Manolo Jiménez se reúne con Claudia para revisar proyectos

La reunión en Palacio Nacional se realizó para revisar proyectos y programas conjuntos en seguridad, infraestructura, económicos y apoyo al sector ganadero

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo este miércoles una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, para revisar proyectos y programas conjuntos en materia de seguridad, infraestructura, desarrollo económico y apoyo al sector ganadero.

De acuerdo con el mandatario estatal, el encuentro permitió dar seguimiento a las acciones que su administración implementa en coordinación con el Gobierno Federal para fortalecer la seguridad pública, avanzar en obras estratégicas y promover la atracción de inversiones.

Uno de los temas centrales fue la planeación de un programa especial para los ganaderos de Coahuila, con el objetivo de impulsar la producción pecuaria y mejorar las condiciones del sector en las distintas regiones del estado.

Jiménez Salinas destacó que la colaboración con la Federación es clave para consolidar proyectos que beneficien tanto a la entidad como al país, y refrendó su compromiso de mantener un trabajo coordinado con la Presidencia de la República.