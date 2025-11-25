Manolo Jiménez rinde su segundo informe ante el Congreso

El gobernador destacó que Coahuila figura entre las entidades con menos delitos de alto impacto y se mantiene de los cinco estados con menor pobreza.

Al presentar su segundo informe de gobierno ante la 63 Legislatura del Congreso del Estado, el gobernador Manolo Jiménez Salinas colocó a la seguridad como el tema central de su mensaje, al asegurar que, con base en las mediciones del INEGI, Coahuila es hoy el estado más seguro del norte del país y el segundo a nivel nacional.

Frente a diputados, alcaldes, mandos militares y representantes de los tres poderes, afirmó que estos resultados derivan de una estrategia sostenida en coordinación institucional, inversión en infraestructura de seguridad y acciones de prevención.

De acuerdo con el propio mandatario, en los últimos dos años se han destinado alrededor de 7 mil 500 millones de pesos al rubro de seguridad, recursos con los que se han construido 15 cuarteles del Ejército, la Policía Estatal y la Marina en puntos estratégicos del territorio, además de arcos de vigilancia en accesos carreteros.

Jiménez destacó que en regiones como el desierto de Ocampo, Acuña y Múzquiz se concentran cinco cuarteles, y que en la zona de La Ribereña e Hidalgo se combina la presencia de filtros, cuarteles y garitas militares para “blindar” la frontera con Texas y los límites con otros estados.

El gobernador sostuvo que Coahuila se ubica entre los primeros lugares del país con menos delitos de alto impacto y que, en homicidios de este tipo, la entidad está en el “top tres” nacional.

Aseguró que el 98 por ciento de estos casos se encuentran resueltos, frente a un promedio nacional de 40 por ciento, lo que –dijo– envía el mensaje de que “quien la hace, la paga”.

También subrayó la instalación de 500 “Puntos Violetas” en todo el estado como parte de una estrategia conjunta con el DIF, la Fiscalía de las Mujeres y el Poder Judicial, con la que se ha logrado, según su informe, reducir en 50 por ciento los feminicidios y disminuir la violencia contra las mujeres.

En materia de desarrollo social, Jiménez Salinas recordó que Coahuila se ubica entre los cinco estados con menor pobreza del país, pero reconoció que persisten sectores vulnerables.

Ante ello, mencionó que a través de la estrategia “Mejora Coahuila” se han desplegado apoyos alimentarios, brigadas y mercaditos populares, además de obras de agua, drenaje, pavimento, electrificación y vivienda en coordinación con los municipios, con una inversión de alrededor de mil 500 millones de pesos.

Desde el programa “Inspira Coahuila”, encabezado por su esposa Paola Rodríguez, destacó acciones en educación, salud y desarrollo personal, como el acompañamiento a mujeres que retomaron sus estudios de preparatoria y universidad.

Otro de los temas subrayados en el mensaje fue la salud mental y la atención a las adicciones, que el gobernador calificó como “problemas silenciosos” detectados en campaña. Informó que se creó una Dirección de Salud Mental y se prepara una clínica especializada, además de programas como “Ser Más” y “Importa”, enfocados al desarrollo socioemocional y detección temprana de casos en escuelas y comunidades.

Desde el DIF Coahuila, añadió, se impulsa el programa “Vive Libre, vive sin drogas” y se fortalecen acciones de protección a niñas, niños y adolescentes, así como la atención a personas con discapacidad mediante el CRE, los CRIT de varias regiones, 33 unidades de rehabilitación, transporte especializado y la tarjeta de la salud popular para quienes no cuentan con IMSS o ISSSTE.

En educación, el gobernador presentó “Impulso Educativo” como eje de apoyo a estudiantes de educación básica y media. Señaló la entrega de útiles escolares gratuitos para 500 mil niñas, niños y adolescentes de primarias y secundarias públicas, así como uniformes y tenis en escuelas rurales.

También mencionó la entrega de 30 autobuses de transporte escolar, el equipamiento con internet de 180 escuelas rurales para beneficiar a 13 mil alumnos y obras de infraestructura educativa —aulas, techos, baños y bardas— con una inversión cercana a 500 millones de pesos.

Paralelamente, el programa “Level Up” busca fortalecer el inglés en primarias, secundarias, bachilleratos y universidades públicas, con un alcance de aproximadamente 300 mil estudiantes.

En el sector salud, Jiménez Salinas informó que el presupuesto estatal se incrementó 30 por ciento desde el inicio de su gobierno, lo que ha permitido rehabilitar de manera gradual los 14 hospitales generales y 133 clínicas del estado, muchas de ellas en zonas rurales y colonias populares.

Afirmó que con estas acciones se ha alcanzado un 85 por ciento de abasto de medicamentos en los centros de salud y un incremento de 50 por ciento en el número de consultas.

También destacó el avance de la telemedicina en la mayoría de las clínicas estatales, lo que ha evitado traslados largos y costosos para pacientes de comunidades alejadas, así como la entrega de la tarjeta de la salud popular a 30 mil adultos mayores sin seguridad social para acceder a consultas, medicamentos, análisis y cirugías gratuitas.

En el plano económico, el gobernador aseguró que Coahuila mantiene condiciones de seguridad, estabilidad laboral y estado de derecho que lo colocan como “tierra fértil” para la inversión.

En su mensaje, refirió que en dos años se han concretado más de 170 inversiones nacionales y extranjeras por alrededor de 150 mil millones de pesos, con la generación de 66 mil empleos formales.

Añadió que, paralelamente, se realizan ferias, convenciones y estrategias de vinculación laboral para proteger empleos ya existentes, en un contexto internacional marcado por ajustes arancelarios y reacomodos en las cadenas de suministro.

El informe incluyó también obras de infraestructura y movilidad en varias regiones. Jiménez mencionó una bolsa aproximada de 3 mil millones de pesos en obras, entre ellas el programa de recarpeteo y el sistema vial Abastos–Independencia en La Laguna; la continuación del bulevar Los Pastores y la entrega del bulevar Nazario Ortiz en la región sureste; la carretera a Derramadero; el libramiento Carlos Salinas de Gortari y el par vial Coahuila en la región centro; el bulevar Chuy María Ramón en Acuña, la ruta fiscal en Piedras Negras y la rehabilitación total de la autopista Premier.

En movilidad urbana, subrayó el avance de la “Ruta Estudiantil” y del programa “Aquí Vamos Gratis” en Saltillo y Ramos Arizpe, que ofrecen transporte público sin costo para usuarios y estudiantes.

Respecto a conectividad y turismo, el gobernador señaló que se invierten alrededor de 800 millones de pesos, junto con la iniciativa privada, en la modernización de los aeropuertos del estado y en nuevas rutas aéreas desde Saltillo, Torreón y Piedras Negras. En turismo, recordó la realización de eventos como el Rodeo de Saltillo, la Coahuila 1000, la cabalgata de Sabinas y el regreso de “Running Las Vacas” en Acuña, además de la promoción de la ruta Vinos & Dinos y los pueblos mágicos, con miras al Mundial de 2026, del que —dijo— Coahuila busca aprovechar la derrama de visitantes por su oferta de naturaleza y por ser considerado uno de los estados más seguros del país.

Finalmente, en materia de finanzas públicas, Jiménez afirmó que su administración mantiene un esquema de transparencia y rendición de cuentas, con reuniones periódicas con comités del Impuesto Sobre Nómina para exponer ingresos, egresos, compras y licitaciones. Sostuvo que las instancias federales han colocado a Coahuila en “semáforo verde financiero” por el manejo de la deuda y del gasto público, y llamó a los distintos sectores a mantener la coordinación. Cerró su mensaje convocando a partidos, regiones y poderes a asumir a Coahuila como “punto de encuentro” y a seguir trabajando “en equipo” para consolidar al estado como uno de los mejores lugares del país para vivir.