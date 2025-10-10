Manolo Jiménez responsabiliza a AMLO por situación de AHMSA

El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez responsabiliza a AMLO por la situación de Altos Hornos de México durante su gira en Arteaga

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Durante una gira de trabajo por el municipio de Arteaga, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se refirió a la situación de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), asegurando que el conflicto que llevó a la quiebra de la compañía tiene “nombre y apellido”, refiriéndose al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Jiménez Salinas señaló que, aunque el tema está “a punto de solucionarse”, la crisis de AHMSA fue consecuencia de un conflicto entre López Obrador y Alonso Ancira Elizondo, expropietario de la siderúrgica, lo que derivó en decisiones que afectaron gravemente a miles de familias en la región centro de Coahuila.

El gobernador informó que se mantienen conversaciones con autoridades federales, incluyendo al secretario del Trabajo, el secretario de Hacienda y el Poder Judicial Federal, con el objetivo de avanzar en la posible reactivación de la empresa y garantizar la estabilidad de los empleos que genera. “Los trabajadores cuentan con nuestro apoyo al 100 por ciento para resolver esta situación”, aseguró.

AHMSA, una de las siderúrgicas más importantes del país, ha enfrentado problemas económicos y legales que han afectado tanto a la industria como a sus trabajadores. La declaración del gobernador se suma al debate sobre la responsabilidad de las autoridades federales en la situación de la empresa y la necesidad de buscar soluciones que permitan su reactivación.