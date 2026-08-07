Manolo Jiménez respalda desarrollo del 'Gas Coahuila'

Las tareas de exploración y evaluación continuarán bajo la supervisión del Comité de Científicos y Especialistas que asesora al Gobierno Federal

Luego de que el Gobierno de México identificó a Coahuila como la entidad con mayor viabilidad para desarrollar la extracción de gas natural no convencional, el gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que el estado está preparado para impulsar este proyecto, al considerar que representa una oportunidad para fortalecer la economía regional y la soberanía energética del país.

El posicionamiento se da después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó las primeras conclusiones del Comité de Científicos y Especialistas para el Análisis de Explotación de Gas Natural No Convencional, el cual concluyó que los yacimientos localizados en Coahuila ofrecen las mejores condiciones para su eventual aprovechamiento.

Gas Coahuila impulsaría economía de tres regiones

El mandatario estatal señaló que el desarrollo del denominado Gas Coahuila podría convertirse en una nueva palanca económica para las regiones Centro, Carbonífera y Norte, mediante la generación de empleos, atracción de inversiones y una mayor derrama económica.

Jiménez Salinas afirmó que la entidad cuenta con infraestructura, disponibilidad de agua tratada, tecnología y condiciones para desarrollar este tipo de proyectos en coordinación con el Gobierno Federal y el sector privado.

Proyecto deberá cumplir criterios de sustentabilidad

Añadió que el desarrollo del gas natural deberá realizarse bajo criterios de sustentabilidad, privilegiando el uso de tecnologías que reduzcan el impacto ambiental y protejan los recursos naturales.

También destacó que los principales yacimientos se encuentran alejados de las zonas urbanas, por lo que consideró que el proyecto puede desarrollarse sin afectar directamente a los centros de población.

Las tareas de exploración y evaluación continuarán bajo la supervisión del Comité de Científicos y Especialistas que asesora al Gobierno Federal, mientras avanzan los estudios para definir la viabilidad técnica, ambiental y económica de la explotación del gas natural no convencional en el norte del país.