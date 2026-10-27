Manolo Jiménez reconoce exigencias de transportistas

El gobernador reconoció la legitimidad de las demandas del sector transportista y llamó a garantizar la seguridad de operadores y mercancías

La inseguridad en las carreteras del país representa un riesgo para la vida de los operadores y para el traslado de mercancías, reconoció el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, al considerar legítimas las exigencias de los transportistas que este lunes se sumaron a una movilización nacional para demandar mejores condiciones de seguridad.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante una jornada de manifestaciones que inicialmente se desarrolló sin interrupciones a la circulación en Coahuila. Sin embargo, después de las 16:30 horas, transportistas cerraron la autopista de cuota a la altura de Carbonera.

Gobernador destaca riesgos para operadores y mercancías

Jiménez Salinas destacó la importancia de garantizar el libre tránsito y la seguridad de quienes utilizan las carreteras, especialmente los conductores de unidades de carga que enfrentan riesgos de asaltos, agresiones y robo de mercancías.

“Es muy importante garantizar el libre tránsito en todos lados, que la gente que sale de un lugar pueda llegar segura a su destino. Y en el caso de la carga, pues es doble propósito, porque se conjuga el tema económico con el tema de la seguridad personal”, expresó.

El gobernador señaló que la delincuencia contra el transporte de carga tiene consecuencias que van más allá de las pérdidas económicas, debido a que los operadores pueden resultar agredidos o perder la vida durante los asaltos.

Plantea coordinación para reforzar la seguridad carretera

También consideró necesario que las empresas privadas y las instituciones de seguridad cumplan con sus respectivas responsabilidades para fortalecer la vigilancia y protección de las vías de comunicación.

“Que todos cumplamos, los privados lo que les toca y las diferentes instituciones de seguridad lo que nos toca, y que de esa manera podamos blindar nuestras carreteras”, manifestó.

Jiménez Salinas sostuvo que la seguridad carretera está directamente relacionada con el desarrollo económico, debido a que las condiciones de traslado influyen tanto en la actividad productiva como en la integridad de quienes trabajan en el transporte de mercancías.