Manolo Jiménez reconoce a policías tras ataque en Candela

Señaló que está en contacto con el fiscal del estado y otras fuerzas del orden para continuar reforzando el blindaje en los límites con Nuevo León

Durante una entrevista con medios de comunicación, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, reconoció la labor permanente de la Policía Estatal y de las Fuerzas Armadas para blindar la entidad y evitar la intromisión de la delincuencia organizada.

Lo anterior, tras el enfrentamiento registrado durante la madrugada de este martes en el municipio de Candela, donde elementos de la Policía Estatal repelieron la agresión de civiles armados. Como resultado del operativo, dos de los agresores perdieron la vida, mientras que un elemento estatal falleció en cumplimiento de su deber.

Reconoce labor de corporaciones de seguridad

El mandatario estatal expresó sus condolencias a la familia del policía que perdió la vida durante estos hechos y destacó el compromiso de las corporaciones de seguridad para proteger a la población.

“Mi reconocimiento total a la Policía Estatal y a las Fuerzas Armadas por defender nuestro estado y no permitir que integrantes de la delincuencia entraran…. Mis condolencias para la familia del elemento que perdió la vida defendiendo a nuestra gente, porque es gracias a ellos que vivimos en el estado más seguro de México”, declaró Manolo Jiménez.

Reforzarán blindaje en límites con Nuevo León

Finalmente, señaló que está en contacto con el fiscal del estado y otras fuerzas del orden para continuar reforzando el blindaje que una vez más se da en los límites con Nuevo León.