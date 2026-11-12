Manolo Jiménez presentará su tercer informe el 24 de noviembre

El gobernador de Coahuila llevará los resultados de su administración a Múzquiz el 25 de noviembre y destacará avances en seguridad

El gobernador Manolo Jiménez Salinas confirmó que presentará su tercer informe de gobierno el próximo 24 de noviembre ante el Congreso de Coahuila, mientras que el día 25 encabezará un encuentro en el municipio de Múzquiz, en la Región Carbonífera, para dar a conocer los resultados de su administración.

El mandatario explicó que la elección de Múzquiz responde a las inversiones y proyectos desarrollados en ese municipio, donde aseguró que se han destinado recursos sin precedentes durante su gobierno.

Jiménez Salinas señaló que la presentación regional forma parte del compromiso de recorrer Coahuila y dar a conocer las acciones realizadas en distintas zonas del estado, más allá de la capital.

Recordó que anteriormente se han celebrado encuentros en la Región Sureste y en La Laguna, por lo que ahora corresponderá a la Región Carbonífera recibir la presentación de resultados.

El gobernador adelantó que posteriormente continuará visitando otras regiones de Coahuila, con el propósito de mantener este esquema de encuentros territoriales.

Entre los temas que destacó rumbo a su tercer informe se encuentra la seguridad pública, rubro en el que aseguró que Coahuila pasó del tercer lugar nacional en 2024 al segundo en 2025 y al primero en 2026, de acuerdo con la clasificación que atribuyó a indicadores del INEGI.

Jiménez Salinas sostuvo que los resultados alcanzados obligan a mantener las estrategias de prevención, inteligencia y coordinación entre corporaciones, al considerar que la seguridad requiere trabajo permanente.