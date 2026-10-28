Manolo Jiménez llama “simulación” al proceso de venta de AHMSA

El gobernador también planteó que, si las instancias federales no cuentan con las condiciones necesarias para resolver el problema, deben comunicarlo

El proceso de adquisición de Altos Hornos de México (AHMSA) fue calificado como una “simulación burda” por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario cuestionó que se admitiera la participación de una empresa que, presuntamente, carecía de solvencia económica para concretar una operación por mil 400 millones de dólares, mientras miles de trabajadores permanecen en la incertidumbre.

Jiménez Salinas señaló que las autoridades encargadas del procedimiento debieron comprobar previamente la capacidad financiera de los participantes.

Cuestionó que se aceptara una propuesta de esa magnitud cuando, de acuerdo con la información que mencionó, la compañía interesada únicamente disponía de un capital contable de cinco millones de pesos.

“Fue una burla para Coahuila, fue una burla para los trabajadores, fue una burla para nosotros, fue una burla para todos”, declaró el gobernador al referirse a las condiciones en que se desarrolló el procedimiento para intentar concretar la venta de la siderúrgica.

Cuestiona actuación de autoridades en proceso de compra de AHMSA

El mandatario estatal manifestó su inconformidad con la intervención de las instancias federales y judiciales relacionadas con la operación.

Consideró que permitir la participación de una empresa sin acreditar suficientes recursos económicos contribuyó a prolongar la crisis que enfrentan los trabajadores de AHMSA y sus familias, así como la incertidumbre económica que afecta a la Región Centro de Coahuila.

Precisó que serán las autoridades competentes quienes deberán establecer si durante el procedimiento existieron irregularidades que ameriten responsabilidades legales.

Sin embargo, sostuvo que el Gobierno Federal también debe asumir su participación en la búsqueda de soluciones para enfrentar las consecuencias económicas y laborales derivadas de la paralización de la empresa.

Pide al Gobierno Federal cumplir compromiso con AHMSA

Jiménez Salinas recordó que la presidenta de México asumió el compromiso de intervenir para atender la problemática de Altos Hornos de México.

Por ello, solicitó que las dependencias federales involucradas trabajen en alternativas que permitan resolver la situación de la siderúrgica y ofrecer certidumbre a las familias afectadas por la crisis.

El gobernador también planteó que, si las instancias federales no cuentan con las condiciones necesarias para resolver el problema, deben comunicarlo abiertamente.

“Si no pueden, que nos digan”, expresó al señalar que existen otras opciones para promover la reactivación económica de la Región Centro y atender las necesidades de su población.

Sus declaraciones se producen después de que el segundo intento de subasta de AHMSA y Minera del Norte quedara sin concretarse, al no cumplirse las condiciones necesarias para formalizar la operación. Esta situación mantiene pendiente la definición sobre el futuro de los activos industriales y la recuperación de las fuentes de empleo vinculadas con ambas compañías.