Manolo Jiménez llama a fortalecer la salud mental en Coahuila

Por: Antonio Herrera 20 Octubre 2026, 19:12 Compartir

Lo que sientes importa, expresó Jiménez Salinas, y reiteró la importancia de trabajar de manera conjunta entre el Gobierno del Estado y los municipios

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El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó el Encuentro Estatal de Salud Mental, donde hizo un llamado a los alcaldes y a los integrantes de su equipo de gobierno a sumar esfuerzos para fortalecer las acciones de atención y prevención en esta materia, destacando que el bienestar emocional de las familias debe mantenerse como una prioridad en todo el estado. Buscan acercar apoyo psicológico y atención especializada Acompañado de su esposa, Paola Rodríguez López, el mandatario participó en este encuentro organizado por Inspira Coahuila, así como en la Sesión del Consejo Estatal de Salud Mental, espacios destinados a reforzar la coordinación institucional y dar continuidad a los programas que buscan acercar servicios de apoyo psicológico y atención especializada a la población. En Coahuila, lo que sientes importa, expresó Jiménez Salinas, y reiteró la importancia de trabajar de manera conjunta entre el Gobierno del Estado y los municipios, para que cada vez más coahuilenses tengan acceso a servicios de salud mental oportunos, cercanos y de calidad, fortaleciendo así el bienestar de las familias en todas las regiones de la entidad.