Manolo Jiménez espera garantía de CIESA para venta de AHMSA

La ausencia del depósito podría llevar a revisar las circunstancias en las que se desarrolló la participación del empresario dentro del concurso mercantil

El incumplimiento del depósito exigido para adquirir Altos Hornos de México (AHMSA) podría generar sospechas sobre posibles simulaciones dentro del procedimiento de venta de la siderúrgica. El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que, si José Arturo Domínguez Arteaga no acredita la garantía económica este martes 13 de octubre, será necesario cuestionar las condiciones bajo las cuales avanzó su propuesta durante el concurso mercantil.

El mandatario pidió esperar hasta el vencimiento del plazo judicial antes de establecer conclusiones sobre la participación del empresario.

Sin embargo, manifestó inquietud porque durante las primeras horas del último día todavía no se había concretado el depósito, requisito indispensable para continuar con la operación y demostrar que existe capacidad financiera para respaldar la oferta presentada.

Jiménez Salinas consideró que las manifestaciones de interés realizadas durante las últimas semanas tendrán valor únicamente cuando estén acompañadas de compromisos económicos verificables.

Explicó que la garantía representa el primer paso efectivo hacia la adquisición de AHMSA, mientras que las propuestas, anuncios y declaraciones no constituyen por sí mismos avances suficientes para asegurar la recuperación de la empresa.

Garantía económica marcará rumbo de la venta de AHMSA

El gobernador sostuvo que el futuro inmediato de la operación depende de que el interesado cumpla con las condiciones económicas establecidas por el juzgado.

Una vez acreditado el depósito, comenzaría la siguiente fase para cubrir el monto correspondiente a la adquisición. Por ello, consideró que el vencimiento de este martes permitirá conocer si existen condiciones reales para continuar con la compraventa.

“Vamos a esperar a que haya el depósito. Pero ya lo hubiera depositado, si hubiera de verdad interés”, expresó Jiménez Salinas. Indicó que, por las características de este tipo de operaciones, normalmente los movimientos financieros se concretan durante las primeras horas del día. No obstante, reconoció que el empresario todavía disponía de tiempo para atender el requerimiento judicial.

Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), representada por José Arturo Domínguez Arteaga, presentó una propuesta económica por mil 400 millones de dólares.

La jueza Ruth Haggi Huerta García fijó una garantía de seriedad por 56 millones 368 mil dólares, cuyo vencimiento quedó establecido para el 13 de octubre. La empresa solicitó una prórroga de 90 días, pero el juzgado rechazó modificar el plazo.

Incumplimiento abriría cuestionamientos sobre posibles simulaciones

La ausencia del depósito podría llevar a revisar las circunstancias en las que se desarrolló la participación del empresario dentro del concurso mercantil. Jiménez Salinas señaló que, de confirmarse el incumplimiento, surgirían interrogantes sobre las razones por las cuales se permitió avanzar una propuesta que finalmente no consiguió respaldarse con los recursos económicos requeridos.

“Una vez que no suceda, ahora sí podemos empezar a pensar muy mal”, declaró el mandatario al referirse a un eventual incumplimiento. Explicó que una de las primeras dudas estaría relacionada con la forma en que la propuesta consiguió llegar hasta esta etapa. Aun así, evitó anticipar señalamientos mientras no concluya formalmente el periodo concedido por la autoridad judicial.

El gobernador reconoció que el desarrollo reciente del procedimiento ha mostrado indicios poco favorables para concretar la compraventa.

Añadió que las inquietudes sobre el resultado de la operación también han surgido fuera de su administración. Pese a ello, reiteró que mantiene la expectativa de que se cumpla con la garantía y posteriormente pueda avanzar la recuperación de la siderúrgica.

Reactivación de AHMSA requiere intervención del Gobierno Federal

Ante la posibilidad de que fracase la propuesta de CIESA, Jiménez Salinas señaló que corresponde principalmente al Gobierno Federal impulsar las alternativas para recuperar la actividad industrial de AHMSA. Aclaró que Coahuila mantiene comunicación con las autoridades relacionadas con el procedimiento, aunque las decisiones centrales dependen de instancias federales y del Poder Judicial de la Federación.

“No es una situación que se esté viendo o que se pueda arreglar aquí en Castaños, Frontera o Monclova”, manifestó el gobernador.

Recordó que el concurso mercantil se desarrolla bajo jurisdicción federal y que su administración no cuenta con facultades para resolver unilateralmente la situación de la compañía. Consideró que las autoridades federales también deben responder sobre las opciones disponibles para su reactivación.

Respecto a una eventual recuperación de la alternativa planteada por Cargill y Banca Afirme, el mandatario prefirió no anticipar una postura mientras permanezca abierto el plazo judicial. Ambas instituciones, como acreedores garantizados, han presentado una opción para conformar un consorcio interesado en los activos de la siderúrgica, cuya viabilidad dependerá de las resoluciones que adopte el juzgado.

Jiménez Salinas reiteró que concretar la venta de Altos Hornos de México representaría una de las noticias más importantes de su administración, debido a sus repercusiones laborales y económicas. Insistió en que aguardará el resultado del requerimiento judicial antes de pronunciarse sobre eventuales responsabilidades, posibles irregularidades o nuevas alternativas para recuperar la operación industrial en Monclova.