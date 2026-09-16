Manolo Jiménez encabeza el Grito de Independencia en Saltillo

Las familias asistentes participaron en la celebración con música y vestimenta alusiva a México, como sombreros, vestidos tradicionales

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Miles de personas se reunieron en la Plaza de Armas de Saltillo para participar en la ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas con motivo del aniversario del inicio de la Independencia de México.

Manolo Jiménez encabeza la ceremonia del Grito

Durante la arenga, el mandatario mencionó a la Independencia nacional, la seguridad, la unidad, los 38 municipios y las familias de Coahuila, antes de pronunciar los tradicionales “¡Viva Coahuila!” y “¡Viva México!”.

Después hizo sonar una réplica de la Campana de Dolores y ondeó la bandera nacional desde el balcón de Palacio de Gobierno.

Las familias asistentes participaron en la celebración con música y vestimenta alusiva a México, como sombreros, vestidos tradicionales y prendas con los colores de la bandera.

Luego de la entonación del Himno Nacional, Jiménez Salinas entregó la bandera a la escolta del 69 Batallón de Infantería y regresó al balcón para presenciar el espectáculo de pirotecnia.

La Firma cierra los festejos en Saltillo

La jornada concluyó con la presentación del grupo La Firma. En el interior de Palacio de Gobierno, el gobernador estuvo acompañado por su esposa, Paola Rodríguez, y funcionarios estatales, además de 50 invitados de distintas regiones del estado, seleccionados mediante un sorteo.