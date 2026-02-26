Manolo Jiménez destaca modelo de seguridad en Coahuila

El gobernador dijo que en los últimos días le llamó la atención la cantidad de mensajes y publicaciones de ciudadanos que valoraron la seguridad

El gobernador Manolo Jiménez Salinas sostuvo que la seguridad que hoy mantiene Coahuila se explica, en medida, porque en su administración y en los gobiernos municipales no existen vínculos con la delincuencia, además de un modelo basado en coordinación operativa y trabajo permanente entre corporaciones.

El mandatario subrayó que vivir en un estado tranquilo, y en paz no es producto de la casualidad, sino de una estrategia construida a través de los años con coordinación entre Ejército, Marina, Guardia Nacional, corporaciones estatales y municipales, así como con las fiscalías, lo que permite mantener capacidad de reacción y contención.

Diferencia clave frente a otras entidades

Jiménez Salinas afirmó que, en comparación con otras entidades, en Coahuila existe una diferencia clave: voluntad para entrarle al tema de seguridad y atender también a los grupos delictivos de menor escala que, aunque no controlen territorios completos, intimidan a la población y sostienen la percepción de riesgo en diversos municipios del país.

Añadió que la tranquilidad que se percibe en la entidad también se sostiene por instituciones fuertes y por la construcción de un trabajo en equipo donde participan ciudadanos, sociedad organizada y empresarios, además de los tres órdenes de gobierno.

Ciudadanía valora la paz pública

El gobernador dijo que en los últimos días le llamó la atención la cantidad de mensajes y publicaciones de ciudadanos que valoraron la seguridad como una bendición y, según su lectura, se generó una reflexión colectiva poco común sobre la importancia de no dar por sentada la paz pública en Coahuila.

Llamado a mantener la continuidad operativa

Finalmente, Manolo Jiménez llamó a no bajar la guardia, mantener la coordinación y seguir abonando desde cada ámbito para preservar la seguridad en el estado, al insistir en que el modelo depende de continuidad operativa, instituciones sólidas y gobernabilidad sin relación con grupos criminales.