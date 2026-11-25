El subsecretario de Gobierno, Diego Rodríguez, destacó que los resultados se reflejan principalmente en áreas como seguridad, competitividad y calidad de vida

A tres años de haber iniciado su administración, el Gobierno de Coahuila registra avances importantes en el cumplimiento de los compromisos establecidos durante la campaña electoral de Manolo Jiménez, alcanzando un 90% de las metas planteadas, informó Diego Rodríguez, subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional.

Destacó que los resultados se reflejan principalmente en áreas como seguridad, competitividad y calidad de vida para las familias coahuilenses.

El funcionario señaló que, aunque existe un avance significativo, estos rubros requieren atención permanente, por lo que el Gobierno estatal continuará reforzando las acciones y estrategias para mantener los resultados.

También resaltó la cercanía del mandatario con las distintas regiones de Coahuila, como parte de una dinámica de trabajo territorial, que tendrá como próximo escenario la presentación de su informe de resultados en Múzquiz, en la Región Carbonífera.

Rodríguez explicó que el documento que reunió los compromisos presentados durante la campaña electoral permite contrastar los objetivos iniciales con las acciones realizadas durante estos tres años.

Añadió que este ejercicio representa una oportunidad para informar a la ciudadanía sobre los avances alcanzados, transparentar el trabajo gubernamental y reiterar el rumbo de la administración estatal para los próximos años.