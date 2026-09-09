Manolo Jiménez considera inconstitucional el pase turístico de NL

Jiménez Salinas indicó que solicitará información a las autoridades neoleonesas para conocer con precisión en qué consiste el pase turístico

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, consideró que el pase turístico que pretende implementar el Gobierno de Nuevo León podría ser inconstitucional, debido a que, según dijo, la medida no ha sido regulada como corresponde y podría afectar el libre tránsito entre ambas entidades.

El mandatario estatal señaló que aún no ha estudiado a fondo el esquema, pero, de acuerdo con la información que tiene hasta el momento, existen dudas sobre su fundamento legal y sus posibles implicaciones para las personas que diariamente se trasladan hacia el vecino estado.

“La verdad es que no sé en qué consiste; tengo entendido que es anticonstitucional. La verdad es que hay mucha gente que va a transitar o que tiene que transitar”, expresó Jiménez Salinas.

Solicitarán información sobre el pase turístico

El gobernador relató que, cuando tuvo conocimiento del anuncio, incluso pensó por un momento que se trataba de una broma, debido a que la medida podría representar una limitación para quienes necesitan circular entre Coahuila y Nuevo León por motivos laborales, comerciales, escolares o personales.

Jiménez Salinas indicó que solicitará información a las autoridades neoleonesas para conocer con precisión en qué consiste el pase turístico, cuáles serían sus requisitos y bajo qué marco jurídico se pretende aplicar.

Aplicación del programa fue aplazada hasta octubre

El programa fue anunciado por el Gobierno de Nuevo León como una medida relacionada con el control de emisiones contaminantes y contemplaría un registro para que los vehículos con placas de otras entidades puedan circular durante los periodos en que se establezcan restricciones.

Sin embargo, su aplicación fue aplazada hasta octubre, por lo que el Gobierno de Coahuila buscará conocer mayores detalles antes de que entre en vigor.

El mandatario coahuilense subrayó que existe una movilidad constante entre ambas entidades y que cualquier medida que regule el tránsito debe analizarse cuidadosamente para evitar afectaciones a la población. Consideró que las acciones ambientales deben implementarse con claridad, sustento legal y coordinación entre los gobiernos estatales.