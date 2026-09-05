Manolo Jiménez confirma la visita de Sheinbaum a Saltillo

Jiménez Salinas señaló que el Gobierno de Coahuila acompañará la actividad presidencial y mantendrá disposición para colaborar con la Federación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará este domingo 6 de septiembre en Saltillo como parte de la gira que realiza por los estados para presentar los principales resultados de su Segundo Informe de Gobierno. El gobernador Manolo Jiménez Salinas confirmó la visita y adelantó que buscará aprovechar el encuentro para plantear directamente las necesidades consideradas prioritarias para Coahuila.

Jiménez Salinas señaló que el Gobierno de Coahuila acompañará la actividad presidencial y mantendrá disposición para colaborar con la Federación en los proyectos anunciados para la entidad. Entre los asuntos que pretende abordar se encuentran la situación de Altos Hornos de México, la modernización de la carretera Saltillo-Monclova y el seguimiento al proyecto ferroviario que conectará Saltillo con Nuevo Laredo.

AHMSA, prioridad ante Sheinbaum

El gobernador colocó la situación de AHMSA entre los principales temas que llevará al encuentro con la presidenta, debido a las repercusiones económicas y laborales que la crisis de la siderúrgica mantiene en la Región Centro y Carbonífera. Señaló que existe un compromiso presidencial para buscar la reactivación de la empresa y recuperar las fuentes de empleo que dependen de su operación.

Jiménez Salinas consideró que la presencia de Sheinbaum en Saltillo permitirá insistir en la necesidad de avanzar hacia una solución para AHMSA. La situación de la compañía ha impactado a trabajadores, proveedores, comercios y familias de distintas regiones, por lo que planteó la necesidad de generar condiciones que permitan recuperar la actividad económica vinculada con la industria siderúrgica.

Otro de los planteamientos será la modernización de la carretera Saltillo-Monclova, debido a su importancia para la conectividad estatal y el traslado de mercancías. El mandatario recordó que este tramo constituye uno de los puntos pendientes dentro del corredor de la carretera federal 57, que comunica la Ciudad de México con Piedras Negras.

El proyecto, explicó, debe considerar una ampliación a cuatro carriles y no limitarse a trabajos de conservación o rehabilitación. Desde su perspectiva, contar con una carretera con mejores condiciones permitiría incrementar la seguridad y movilidad, además de fortalecer las posibilidades de crecimiento económico para las regiones que dependen de este corredor.

La actividad presidencial se desarrollará en el Auditorio Las Maravillas, donde Sheinbaum presentará ante los habitantes de Coahuila una versión estatal de los resultados correspondientes a su segundo año de gobierno. La gira comenzó después del informe presentado el 1 de septiembre en Palacio Nacional y contempla visitas a distintas entidades del país.

Carretera requiere esquema de inversión

El gobernador señaló que la recuperación económica de la Región Centro y Carbonífera requiere acompañar la solución de AHMSA con nuevas alternativas de inversión y generación de empleos. En ese sentido, manifestó su respaldo a los trabajadores que han realizado movilizaciones para exigir una respuesta a la problemática de la empresa.

Sin embargo, Jiménez Salinas llamó a que las manifestaciones se mantengan dentro de una ruta que permita construir acuerdos y encontrar soluciones. Expuso que la Región Centro necesita recuperar su actividad productiva y atraer nuevas inversiones, por lo que consideró necesario evitar situaciones que puedan generar mayores dificultades económicas.

Respecto a la carretera Saltillo-Monclova, explicó que será necesario establecer un mecanismo financiero que haga viable la participación de empresas privadas. Señaló que una obra de esta magnitud requiere condiciones que permitan recuperar la inversión y generar beneficios para quienes participen en su construcción y operación.

El mandatario consideró que el Gobierno Federal deberá analizar alternativas financieras que permitan despertar el interés de inversionistas. Afirmó que tanto la carretera como la eventual reactivación de AHMSA requieren mecanismos adecuados para garantizar que los proyectos puedan avanzar y no permanezcan solamente como compromisos o anuncios.

Jiménez Salinas destacó además el potencial económico de la modernización carretera debido al elevado movimiento de mercancías que se registra por esta zona. Expuso que mejorar la conexión entre Saltillo y Monclova permitiría aprovechar una mayor parte del flujo comercial y generar una actividad económica importante para Coahuila.

El gobernador también mencionó el proyecto ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo entre los compromisos presidenciales que permanecen bajo seguimiento. La obra forma parte de la estrategia federal para ampliar la infraestructura ferroviaria destinada tanto al transporte de pasajeros como al movimiento de mercancías.

En materia energética, Jiménez Salinas también habló de una propuesta que no forma parte de los compromisos presidenciales específicos anunciados para Coahuila. Explicó que este proyecto podría generar empleos y beneficios económicos para la entidad, además de representar una fuente potencial de recursos para Petróleos Mexicanos.

El gobernador señaló que la propuesta energética puede contribuir al fortalecimiento de la soberanía energética del país. También planteó que podría funcionar como una alternativa para impulsar la actividad económica en Coahuila y ayudar a compensar parte de los efectos provocados por la crisis que atraviesa AHMSA.

Sheinbaum presentará informe en Saltillo

La visita de Sheinbaum se realizará cinco días después de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno ante la población. Jiménez Salinas estuvo presente en Palacio Nacional durante ese acto y posteriormente se confirmó el recorrido que la presidenta realizará por diferentes estados para presentar los resultados de su administración.

La actividad en Saltillo está programada para las 13:15 horas del domingo 6 de septiembre. El gobernador indicó que, además de acompañar a la presidenta durante su presentación, buscará utilizar el encuentro para plantear las necesidades de Coahuila y dar seguimiento a los proyectos considerados estratégicos.

Entre los asuntos que serán colocados sobre la mesa destacan la situación de AHMSA, la modernización de la carretera Saltillo-Monclova y el proyecto ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo. Jiménez Salinas señaló que continuará trabajando con el Gobierno Federal para impulsar estas obras y buscar acuerdos que permitan avanzar en su ejecución.

El mandatario estatal sostuvo que la coordinación con la Federación será necesaria para concretar proyectos que tengan impacto regional. En el caso de AHMSA, la prioridad será encontrar una ruta que permita recuperar empleos y actividad económica, mientras que en infraestructura se buscarán esquemas que hagan posible desarrollar las obras pendientes.

La visita presidencial representa así una nueva oportunidad para plantear directamente las demandas de Coahuila. Jiménez Salinas adelantó que aprovechará la presencia de Sheinbaum para insistir en los proyectos que considera fundamentales para fortalecer la infraestructura, recuperar la economía de las regiones afectadas y mantener las condiciones para atraer nuevas inversiones.